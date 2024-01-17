Нафта падає, оскільки відновлення економіки Китаю розчаровує, а долар зміцнюється

Нафта впала в середу, оскільки економічне зростання Китаю, другого за величиною споживача нафти у світі, трохи не виправдало очікувань, що викликало побоювання щодо майбутнього збільшення попиту, тоді як зміцнення долара США знизило схильність інвесторів до ризику.

До 06:32 EET глобальні ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent впали на 52 центи, або 0,7%, до $77,77 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 56 центів, або 0,8%, до $71,85 за барель.

Нафта Brent трохи подорожчала у вівторок, тоді як WTI впала, оскільки інвестори побачили послаблення фундаментальних показників у США, але військово-морські та повітряні конфлікти, що продовжуються, у Червоному морі посилили побоювання з приводу того, що танкерам доведеться змінювати маршрут, щоб уникнути цього району, збільшуючи витрати та час для постачання.

Економіка Китаю в четвертому кварталі зросла на 5,2% порівняно з роком раніше, що не виправдало очікувань аналітиків і ставить під сумнів прогнози про те, що попит у Китаї сприятиме більшому зростанню світової нафти у 2024 році.

Показники економічного зростання Китаю «не усувають перешкоди, пов'язані з попитом на сиру нафту, перспективи Китаю на 2024 та 2025 роки все ще похмурі», - сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Нафтова промисловість підтримувала ідею про те, що, незважаючи на нерівне піднесення, попит на нафту з боку Китаю залишається стійким і, ймовірно, досягне рекордного рівня у 2024 році».

Незважаючи на менш очікуване економічне зростання, продуктивність нафтопереробних заводів Китаю в 2023 році зросла на 9,3% порівняно з роком раніше і стала рекордною, що вказує на те, що попит на нафту в країні зростає, хоча не такими темпами, як очікують деякі аналітики.

Деякі ознаки сталого попиту в Китаї з'явилися, оскільки нафтопереробні заводи країни активно замовляють партії нафти для постачання у березні та квітні для поповнення запасів, фіксації щодо нижчих цін та в очікуванні зростання попиту у другій половині 2024 року.

Крім того, у середу долар США коливався поблизу місячного максимуму після того, як коментарі представників Федеральної резервної системи США знизили очікування агресивного зниження процентних ставок. Сильніший долар знижує попит на нафту, номіновану в доларах, для покупців, які розплачуються в інших валютах.

"Вищі ставки можуть призвести до погіршення перспектив попиту на нафту, оскільки економічна активність має тенденцію до охолодження в умовах високих процентних ставок, що робить ціни на нафту вразливими", - сказав Сачдєва.

Ринок продовжує стежити за ситуацією на Червоному морі, хоча інвестори, схоже, применшують загрозу перебоїв у постачанні, навіть незважаючи на те, що нафтові танкери відхиляються від водного шляху.

У вівторок США завдали нових ударів по пов'язаних з Іраном бойовикам-хуситам в Ємені після того, як ракета хуситів вразила грецьке судно в Червоному морі.

«Хоча нафтові показники, можливо, не відображають атаки в Червоному морі, реалізована ціна на нафту та нафтопродукти для споживачів зросла через порушення торгових потоків через Червоне море та Суецький канал», - Вівек Дхар, директор зі стратегії з гірничодобувних та енергетичних товарів Банку Співдружності Австралії.