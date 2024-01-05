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Імпорт дизпального 2023 року зріс на 23%
13:41 05.01.2024 |
Торік в Україну біло імпортовано 6,19 млн т дизельного пального, що на 23% більше порівняно з 2022 роком і на 11% менше - з 2021-м. Найбільші обсяги постачань припали на IV квартал 2023-го. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Основними країнами-постачальниками пального були Румунія, Польща, країни Балтії, Туреччина й Греція, на які припадає 77% від загального імпорту.
Упродовж року з Польщі було ввезено 1,42 млн т дизпального (23% від загального імпорту), що на 30% більше порівняно з торішніми обсягами. У середині року країна була найбільшим постачальником ресурсу, але починаючи з жовтня почала втрачати свої позиції. Цьому сприяли зміни до Митного кодексу, які набули чинності 17 жовтня, і страйк польських перевізників, який розпочався 6 листопада й триває досі. Тому в грудні постачання ДП автомобільним транспортом через польські КПП знизилося до мінімуму: 11,41 тис. т. Для порівняння: у вересні бензовозами було ввезено 38,85 тис. т.
З польського напрямку залишаються актуальними постачання залізничним транспортом: було імпортовано 1,05 млн т ДП, що на 15% більше порівняно з минулим роком. Через погіршення ситуації на кордоні постачання «колією» в кінці року були більшими, ніж у середині. Наприклад, у вересні вагонами було ввезено 83 тис. т, а вже в грудні - 116 тис. т.
На дизпальне з Румунії 2023 року припадає 24% від загального імпорту - 1,47 млн т, що на 81% більше, ніж 2022-го. Причина очевидна - проблеми на західному кордоні.
Польський страйк боляче вдарив по постачанню пального з країн Балтії. Якщо у вересні частка дизельного пального з цього напрямку становила 14%, то починаючи з листопада - 8%. «Довга» логістика підірвала економіку «балтиці», хоча за річним підрахунком імпорт ДП з Литви, Латвії й Естонії виріс на 35%, до 744 тис. т.
Ще один постраждалий - Болгарія, яка опинилася під санкціями української влади через велику ймовірність постачань російського пального. З жовтня імпорт з Русе, Бяли, Бургаса, Білозема тощо підлягає додатковій перевірці.
До цього списку потрапив і молдавський порт у Джурджулештах, що теж наклало свій відбиток на імпорт з Молдови.
Так, у грудні постачання з Болгарії зменшилося майже в 6 разів (до 5,82 тис. т) порівняно з вереснем, з Молдови - у 5 разів (до 4,51 тис. т). Загалом за рік з Болгарії було відвантажено 408 тис. т ДП, що на 34% менше, ніж роком раніше. А ось із молдавського напрямку за рахунок збільшення постачань у першій половині року імпорт за рік виріс на 7%, до 304 тис. т.
2023 році третю частину річного імпорту дизпального було ввезено в країну автомобільним транспортом (2,1 млн т). Решта надійшла залізницею і водним транспортом. Порівняно з 2022 роком обсяги автомобільних партій зросли на 44%, а ось залізничних - зменшились на 28%.
«Після надскладного 2022 року ринок пального зіткнувся з новими викликами й гідно з ними упорався. Це свідчить про повну адаптацію до нових умов і є запорукою стабільного забезпечення країни пальним і надалі», - заявили у Консалтинговій групі «А-95».
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