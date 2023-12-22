Цьогоріч в Україні почало зростати споживання пального - експерт

У 2023 році споживання пального в Україні почало зростати порівняно із попереднім роком, однак воно ще не досягло рівня 2021-го.

Про це заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Він зазначив, що порівняно із 2021 роком споживання пального у 2022 році стрімко впало: дизпального - майже на 2,5 млн т (до 5,6 млн т), бензину - на третину (до 2,2 млн т), скрапленого газу - майже вдвічі (до 1,1 млн т).

"2023 рік став роком зростання, особливо це стосується дизельного пального як найпопулярнішого. Але за два роки бензин втратив 16% споживання, скраплений газ - 34%, дизпальне - 17% від рівня 2021 року", - повідомив Куюн.

Експерт наголосив, що за два роки кардинально змінилися шляхи постачання пального. До 2022 року 70% дизпального та 50% бензину Україна завозила із Росії та Білорусі. Зараз же пальне постачається південного напрямку (Румунія, Болгарія, Греція) та з боку польського кордону (пальне з Польщі та країн Балтійського моря).

Змінилися за два роки й способи імпорту. До повномасштабного вторгнення автомобільний транспорт не використовувався для ввезення пального в Україну. Після повномасштабного вторгнення парк бензовозів зріс у 4 рази - до 6 тис. одиниць, й автомобільний транспорт має паритет із залізничними перевезеннями пального.

За словами Куюна, зросла кількість імпортерів пального. Якщо у 2021 році їх було 200, то тепер - 700. Водночас, частина таких компаній завозить маленькі обсяги пального, не має інфраструктурних об'єктів і персоналу. Експерт підкреслив, що це унеможливлює розвиток бізнесу, адже такі малі компанії не мають ресурсу для інвестицій.

Як повідомлялося, 21 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ передбачає, що обсяг мінімальних запасів повинен відповідати, щонайменше, 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, залежно від того, яка з двох величин більша.