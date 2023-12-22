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Нафта продовжує щотижневе зростання, додавши 1%, оскільки напруженість у Червоному морі зберігається
08:34 22.12.2023 |
Ціни на нафту зросли на 1% у п'ятницю, оскільки напруженість на Близькому Сході зберігається після нападів хуситів на кораблі в Червоному морі, хоча рішення Анголи залишити ОПЕК викликало питання ефективності групи у підтримці цін.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:09 EET подорожчали на 86 центів, або 1,1%, до $80,25 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 81 цент, або 1,1%, до $74 70 за барель.
Обидва контракти також зросли більш ніж на 4% другий тиждень поспіль, оскільки побоювання з приводу судноплавства в Червоному морі підтримали ціни.
Ціни на нафту можуть відновитися «через геополітичні конфлікти та неминуче скорочення видобутку ОПЕК», сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets у Шанхаї.
"Таким чином, у січні наступного року, швидше за все, виникне невеликий дефіцит пропозиції, і нафта марки WTI може зрости до $75-80 за барель".
Дедалі більше морських перевізників уникають Червоного моря через напади на судна, скоєні на підтримку палестинців угрупуванням єменських хуситів, що призводить до збоїв у глобальній торгівлі через Суецький канал, через який проходить близько 12% світової торгівлі.
Німецька Hapag-Lloyd та гонконгська OOCL були останніми компаніями, які заявили, що вони уникатимуть Червоного моря, змінивши маршрут суден або призупинивши плавання.
США у вівторок розпочали багатонаціональну операцію із захисту торгівлі у Червоному морі, але хусити заявили, що продовжать напади.
Аналітики кажуть, що вплив на постачання нафти поки що обмежений, оскільки основна частина близькосхідної нафти експортується через Ормузьку протоку.
Однак, обмежуючи подальші успіхи, міністр нафти Анголи заявив у четвер, що членство країни в Організації країн-експортерів нафти не відповідає її інтересам. Ангола раніше протестувала проти рішення ширшої групи ОПЕК+ щодо скорочення квоти на видобуток нафти в країні на 2024 рік.
Група виробників під керівництвом Саудівської Аравії протягом останніх місяців мобілізувала підтримку для подальшого скорочення видобутку та підвищення цін на нафту.
Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+, які видобувають понад 40% світової нафти, погодилися на добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 мільйонів барелів на день (барелів на добу) у першому кварталі 2024 року.
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