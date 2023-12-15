Ціни на нафту очікують на перше щотижневе зростання за два місяці

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, очікуючи свого першого тижневого зростання за два місяці після оптимістичного прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо попиту на нафту наступного року і слабшого долара.

Ф'ючерси на Brent о 05:35 EET зросли на 40 центів до $77,01 за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 40 центів до $71,98.

Обидва еталонні показники демонструють скромне тижневе зростання після оголошення в середині тижня Федеральною резервною системою США про те, що вона, ймовірно, зменшить вартість позик наступного року.

"Ціни на нафту можуть побачити деяке "зниження попиту" через покращення умов ліквідності після "голубиного повороту" ФРС", - сказав Кельвін Вонг, аналітик OANDA в Сінгапурі.

У четвер долар впав до чотиримісячного мінімуму після того, як центральний банк США заявив, що підвищення відсоткових ставок, ймовірно, закінчилося, і в 2024 році відбудеться зниження вартості запозичень.

Слабкий долар робить нафту, номіновану в доларах, дешевшою для іноземних покупців.

Тим часом Європейський центральний банк у четвер виступив проти ставок на неминуче зниження відсоткових ставок, підтвердивши, що вартість запозичень залишиться на рекордно високому рівні, незважаючи на нижчі інфляційні очікування.

Світове споживання нафти зросте на 1,1 мільйона барелів на день (барелів на добу) у 2024 році. .

Оцінка на 2024 рік становить менше половини прогнозу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо зростання попиту на 2,25 мільйона барелів на добу.

Слабкі економічні дані з Китаю, другого за величиною споживача нафти у світі, останніми тижнями посилили тиск на ціни на нафту.

Дані, опубліковані статистичним бюро країни в п'ятницю, показали, що обсяги роботи нафтопереробних заводів у листопаді впали до найнижчого рівня з початку 2023 року, оскільки тиск на рентабельність недержавних нафтопереробних підприємств спричинив скорочення виробництва, а мляве споживання дизельного палива чинило тиск на національний попит на паливо.

Незважаючи на проблеми, що продовжуються на ринку нерухомості Китаю, дані також показали вищі, ніж очікувалося, показники промислового виробництва та поліпшення роздрібних продажів, що принесло деяке полегшення настроям ринку на тлі анемічного відновлення економіки країни після COVID.