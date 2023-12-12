Нафта зростає напередодні рішення щодо відсоткових ставок, побоювання з приводу надлишку пропозиції зберігаються

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки інвестори виявляли обережність напередодні ключових рішень щодо відсоткових ставок та публікації даних щодо інфляції, але побоювання з приводу надлишку пропозиції та уповільнення зростання попиту стримували зростання.

Лютневі ф'ючерси на нафту Brent о 05:42 EET подорожчали на 26 центів, або 0,3%, до $76,29 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate з постачанням у січні також зросли на 26 центів, або 0,4%, до $71,58 за барель.

«Уся увага буде прикута до сьогоднішніх даних щодо індексу споживчих цін у США, які потенційно можуть задати тон американським політикам на їхній майбутній зустрічі», - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий аналітик IG, у замітці.

Звіт за індексом споживчих цін США (ІСЦ) буде опубліковано у вівторок, а дводенне засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) щодо грошово-кредитної політики завершиться у середу.

Очікується, що Федеральна резервна система США збереже ставки на стабільному рівні в середу, але листопадові протоколи ФРС показали, що політики, як і раніше, стурбовані тим, що інфляція може бути стійкою, залишаючи двері відчиненими для додаткового посилення в разі потреби.

«Подальший прогрес інфляції спостерігатиметься, щоб підтвердити ефективність поточної обмежувальної політики та надати Федеральній резервній системі (ФРС) більше можливостей для розгляду питання щодо зниження ставок у 2024 році, якщо економічні умови погіршаться», - сказав Йіп.

Крилата ракета, запущена з контрольованого хуситами Ємену, також сприяла зростанню цін на нафту і вразила комерційний танкер, викликавши пожежу та збитки, але без жертв, повідомили Reuters у понеділок два представники Міністерства оборони США.

Цей удар є одним із останніх нападів хуситів, пов'язаних з Іраном, на кораблі в Червоному морі, що призводить до ескалації геополітичної напруженості в регіоні та підвищення ризиків для безпеки танкерів на життєво важливих морських шляхах.

Тим часом, нафтові інвестори, як і раніше, скептично ставляться до того, що загальний обсяг постачань впаде після того, як група ОПЕК+ пообіцяла скоротити видобуток на 2,2 мільйона барелів на день (барелів на добу) у першому кварталі 2024 року, оскільки очікується, що зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, призведе до надмірної пропозиції наступного року.

Аналітики та трейдери вважають, що добровільне скорочення може виявитися недостатньо тривалим, оскільки фізичні та ф'ючерсні ціни на сиру нафту перед їх запровадженням демонструють дедалі більше ознак профіциту.

"Зростання видобутку сланцевої нафти в США продовжує дивувати, в той час як прибуток інших виробників, які не входять до ОПЕК, виявився несподівано великим", - зазначають аналітики ANZ Research.

І WTI, і Brent перебувають у структурі ринку контанго, коли термінові контракти на перші кілька місяців 2024 року менші, ніж пізніші контракти. Це вказує на те, що інвестори вважають, що у ці місяці спостерігається нижчий попит на сиру нафту чи адекватну пропозицію.

«Ринок має отримати свіжий погляд на фундаментальні показники, коли ОПЕК та Міжнародна енергетична агенція опублікують свої щомісячні звіти про ринок нафти цього тижня. Нафтовий ринок також слідкує за переговорами на COP28», - кажуть аналітики ANZ.

Коаліція з більш ніж 100 країн вимагала угоди, яка вперше обіцяла б остаточний кінець нафтової епохи, але зіткнулася з опором з боку членів ОПЕК.