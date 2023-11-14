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АНАЛІТИКА

Пальне дешевшає попри проблеми з постачанням

 

Оптові ціни зберігали нисхідний тренд попри проблеми з логістикою, що зберігаються. Основний внесок у це робить зниження європейських котирувань і достатні обсягами ресурсу на ринку. Основним «годувальником» країни дизпальним залишається південь. Зі слів учасників ринку, в регіоні фіксується профіцит пропозиції, що позначається на ціні.

Пекельні черги

На західному кордоні ситуація залишається важкою. Страйки польських перевізників, що розпочалися 6 листопада, майже паралізували рух через КПП «Дорогуськ-Ягодин», «Корчова-Краківець» і «Гребенне-Рава Руська». Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на своїй сторінці в мережі Facebook, унаслідок страйку на кордоні по обидва боки перебувають понад 20 тис. транспортних засобів. Як зазначило джерело в Державній прикордонній службі України, станом на 9 листопада у Краківці й Раві-Руській польські прикордонники пропускали максимум по 2 автівки на годину.

Крім черг на в'їзд в країну, залишаються тривалими і черги на виїзд. Згідно з даними сервісу «єЧерга», черга на виїзд з України на північному напрямку становить 7-11 діб.

Для розуміння значимості польського напрямку додамо, що в жовтні через українсько-польський кордон автомобільним транспортом заїхало 18% від загального обсягу імпорту бензину й 16% - дизпального.

На півдні ситуація була кращою, але теж залишалася складною. У Констанці бензовози й залізничні цистерни можуть стояти до двох тижнів тільки на завантаження. З «єЧерги» відомо, що черги на українсько-румунських КПП становлять 10-12 днів.

Після того, як до списку болгарських портів, пальне з яких потребує додаткової перевірки, потрапив Білозем, болгарський напрямок майже зупинився.

«Наразі Білозем не працює для розмитнення дизпального, як і майже вся Болгарія», - прокоментували в одній із паливних компаній.

Але, за інформацією enkorr, на ринку є пропозиція на придбання болгарського ДП із Софії. Як і минулого тижня, ресурс пропонує GTS Trаding за 45,25-45,50 грн/л з урахуванням акцизу, НДС і доставки до кордону.

За оперативними даними enkorr, із 1 по 7 листопада кількість задекларованих бензовозів із бензином збільшилась на 18%, а ось із дизельним пальним - зменшилась на 4% порівняно з тижнем раніше. Тим часом обсяг ввезеного бензину збільшився на 86%, ДП - зменшився на 15%.

Прорвемось!

Найбільш упевнено сьогодні почувається ринок бензину, проблем із ним не виказали у жодній з опитаних компаній. Крім того, як показує зазначена вище статистика за листопад, імпорт бензину має хорошу динаміку.

Дизельний ринок більший, а отже, подолати проблему польського кордону складніше. Тим часом жовтень показав, що імпортери почали оперативно переорієнтовувати свої постачання на залізницю й на інші напрямки, і це допомогло стабілізувати ринок.

«Якщо стисло, то щодо бензинів зовсім не бачу проблеми. Для дизпального приємного мало, але прорвемося: ринок непогано спрацював у жовтні, зараз ще піде сезонне зниження споживання, а там уже й ринок адаптується до нових умов», - поділився думкою директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці в мережі Facebook.

Наша відповідь чергам

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень (з 6 по 10 листопада) середня оптова ціна на бензин марки «А-95» зменшилась на 0,75 грн, до 45,25 грн/л, на дизпальне - на 1,25 грн, до 47 грн/т.

Пальне дешевшає попри проблеми з постачанням

 

У листопаді спред між оптом і роздробом на бензин марки «А-95» досяг 9,66 грн/л, що створює підґрунтя для зниження ціни на цей вид пального на АЗК.

Пальне дешевшає попри проблеми з постачанням

 

Якщо на бензині не видно особливої маржі в опті, то для дизелю економіка виглядає непогано як в опті, так і в роздробі. У першому випадку розрахунки показують 2,59 грн/л, а на пістолеті маржа становить 7,62 грн/л, що на 1,74 грн більше від показника за жовтень. Зменшення європейських котирувань і зниження попиту створюють умови для здешевлення й найбільш масової марки пального у всіх сегментах ринку.

Пальне дешевшає попри проблеми з постачанням
За матеріалами: EnKorr
 

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