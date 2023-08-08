Ціни на нафту стабільні, оскільки зниження імпорту Китаю компенсує побоювання з приводу постачання

Ціни на нафту у вівторок практично не змінилися після того, як Китай повідомив про різке щомісячне падіння імпорту в липні, що посилило побоювання щодо попиту, хоча це було компенсовано побоюваннями щодо пропозиції через скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії.

Імпорт нафти до Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти та другого за величиною споживача, у липні становив 43,69 млн метричних тонн, або 10,29 млн барелів на добу, показали дані Головного митного управління у вівторок. Це на 18,8% менше за імпорт у червні, але на 17% більше, ніж рік тому.

Падіння імпорту нафти в Китай сталося на тлі невтішних економічних даних за липень, коли експортно-залежна економіка повідомила про падіння експортних поставок на 14,5%, що є найбільшим зниженням з лютого 2020 року і вище очікувань аналітиків.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:11 за Грінвічем коштували 85,38 долара за барель, що на 4 центи, або 0,05%, вище, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала 82,02 долара за барель, що на 8 центів, чи 0,1%.

Обидва контракти знизилися приблизно на 1% на попередній сесії, оскільки інвестори приготувалися до слабкішого попиту з боку Китаю та США, двох найбільших у світі споживачів нафти та економік.

"Зростання сирої нафти зробило перепочинок, зіткнувшись з ключовим технічним опором... Але скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії може залишитися бугаєвим фактором для нафтових ринків", - зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер, раніше заявила, що продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн. барелів на добу ще на один місяць, включаючи вересень, додавши, що вона може продовжити скорочення після цієї дати або ще більше скоротити видобуток після вересня.

Росія також заявила, що у вересні скоротить експорт нафти на 300 000 барелів на добу.

«Рішення Саудівської Аравії продовжити скорочення видобутку до вересня, незважаючи на те, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли вище 80 доларів за барель, що передбачає, що королівство може орієнтуватися на вищу ціну, ніж 80 доларів», - сказав Вівек Дхар, стратег гірничодобувним та енергетичним товарам у Commonwealth Bank of Australia.

Ринки також чекають на дані про запаси нафти та нафтопродуктів у США. Опитування Reuters, проведене у понеділок увечері, показало прогнози скорочення запасів сирої нафти на 200 000 барелів та збільшення запасів бензину на 200 000 барелів.