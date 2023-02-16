Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо Китаю, ринок ігнорує зростання запасів у США

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки надії на стійке відновлення попиту на паливо в найбільшому споживачі нафти (в Китаї) компенсували втрати, пов'язані зі зміцненням долара та значним збільшенням запасів сирої нафти у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 42 центи, або 0,5%, до 85,80 долара за барель до 03:52 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 48 центів, або 0,6%, до 79,07 доларів за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що попит на нафту зросте на 2 млн барелів на добу (барелів на добу) у 2023 році, що на 100 000 барелів на добу порівняно з прогнозом минулого місяця до рекордних 101,9 млн барелів на добу , при цьому на Китай припаде 900 000 барелів на добу збільшення.

За даними паризького агентства, на Китай припадатиме майже половина зростання попиту на нафту в 2023 році після послаблення обмежень на COVID-19.

Долар США, який зазвичай рухається навспак відносно цін на нафту, виріс на тлі оптимістичних даних із роздрібних продажів у США і зберіг більшу частину цього зростання в четвер.

«За Китаєм допомогли оптимістичні прогнози ОПЕК та МЕА. Чистий імпульс вгору протистояв вазі величезного нарощування запасів нафти в США, але я поки що не бачу більшого запасу міцності», - сказав Вандана Харі, засновник відділу аналізу нафтового ринку. постачальник Ванда Insights.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня на 16,3 млн. барелів до 471,4 млн. барелів, що є найвищим рівнем з червня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA). Більше, ніж очікувалося, збільшення було в основному пов'язане з коригуванням даних, яке, за словами аналітиків, пом'якшило вплив на ціни на нафту.

«Очікується, що ціни на нафту коливатимуться у вузькому діапазоні через динаміку попиту і пропозиції, що розходиться», - сказав незалежний експерт з ринку Сугандха Сачдєва.

«Хоча неухильне зростання видобутку в США та зростання запасів у поєднанні з широким відновленням долара США діють як стримуючий фактор для цін на нафту, проте розповіді про пожвавлення сильного попиту з боку Китаю та перспективи скорочення видобутку, пов'язаного з Росією, підштовхують ціни на нафту", - додав Сачдєва.

МЕА заявило, що до кінця першого кварталу видобуток нафти обсягом близько 1 млн барелів на добу буде зупинено після введення європейської заборони на морський імпорт та міжнародних санкцій з обмеження цін.

Аналітики Commonwealth Bank зазначили у замітці, що ОПЕК+ не прагнутиме збільшити видобуток, щоб компенсувати нижчий видобуток у Росії.

Це означає, що США та інші виробники, які не входять до ОПЕК, повинні будуть збільшити видобуток не лише для того, щоб компенсувати нижчий видобуток у Росії, а й для задоволення будь-якого додаткового збільшення світового попиту на нафту, йдеться у примітці.