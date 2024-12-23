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АНАЛІТИКА

Угорщина «пробує трюк»: Орбан заявив про переговори з Україною та Росією щодо поставок газу

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Росією та Україною щодо збереження поставок газу, навіть попри те, що російський газ імпортується через трубопровід «Турецький потік».

Про це Орбан сказав на брифінгу в суботу, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Ми зараз пробуємо трюк... що, якби газ, коли він потрапляє на територію України, вже не був би російським, а був би у власності покупців. Таким чином, газ, який потрапляє в Україну, більше не буде російським, а буде угорським», - сказав Орбан.

За його словами, «переговори тривають», і наразі незрозуміло, чи погодяться на це російський партнер і Україна, але Угорщина не відмовиться від українського транзитного маршруту для газу.

Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 мільярда кубометрів російського газу через газопровід «Турецький потік» і додаткові обсяги через Румунію. За словами Орбана, внутрішній видобуток газу становить близько 1-1,5 мільярда кубометрів.

Трубопровід, що проходить через Україну, є одним з останніх основних маршрутів російського газу до Європи, але він має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п'ятирічну транзитну угоду, за якою газ постачається до Словаччини, Чехії та Австрії, пише Reuters.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні заявив, що Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.

Цьогоріч спливає дія контракту на транзит російського газу через Україну, що був підписаний між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром». Позиція держави в цьому питанні непохитна: нового договору із державою-агресором не буде.
 

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