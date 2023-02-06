Сергій Куюн: Впровадження ебмарго на російські нафтопродукти не призвело ані до дифіциту, ані до зростання цін , якими лякали західні ЗМІ

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прокоментував початок дії заборони Європейського Союзу (ЄС) на імпорт російських нафтопродуктів від 5 лютого поточного року.Свою думку експерт висловив у соціальній мережі Facebook.

Всіх вітаю з ембарго на російські нафтопродукти! Сьогодні набули чинності санкції ЄС проти імпорту російських нафтопродуктів. Як й 5 грудня, коли аналогічний крок запрацював проти нафти, все якось дуже спокійно. Ані дефіциту тобі, ані зростання цін, якими лякали західні ЗМІ (як я розумію, не без допомоги відомо кого).

Більш того, українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні з довоєнними періодами. У ключових мереж бензину та дизпального мінімум на місяць продажів, при тому що поточні постачання йдуть теж із перевищенням за потребу. Ціни в окремих мережах впали за місяць на 10%. Сьогодні вже бачу, що є потенціал для подальшого зниження, перефразовуючи класика, на 2-3 гривні.

Але це ще не всі гарні новини. Премії - спекулятивні націнки для українських покупців у Європі скоротились за січень вдвічі. Це теж індикатор переливу європейського ринку усіма марками пального. "Весною ми бігали за ними, тепер вони бігають за нами, аби ми щось купили. Відбулась революційна річ - ми перейшли з позиції шот у позицію лонг", - сказав один з ключових трейдерів України.

Здається, хтось знову всіх переграв. Також бачу багато нерозуміння суті застосованих санкцій, мовляв, Росія продовжує експорт, шукає обхідні шляхи. Типу, неправильні санкції. Мета цих санкцій - не придушити російський експорт, а позбавити його прибутку. Якщо цей потік прибити, виникне дефіцит, ціни зростуть й Мордор заробить ті ж гроші, що й на раніше, на зменшеному експорті. А Захід й ми разом з ним отримаємо зростання цін на колонках й дестабілізацію урядів, які нам сьогодні допомагають.

Втрата ринку Європи буде означати необхідність везти вантажі на край світу та оплачувати цей транспорт, зменшуючи свій прибуток. Так, фіксуються випадки перевантаження пального у морі, змішування на терміналах, курсування мутних танкерів тощо. Так, це все є, але увесь цей клопіт знову таки означає удар по прибутку агресора. Це пальне будуть купувати в Африці та ще десь на іншому кінці земної кулі, але його токсичність буде завжди бити по ціні. Це як продавати крадену машину.

Ну й зрештою заявлено, що потоки відслідковуються, аналізуються й будуть ціллю наступних санкцій. Туди можуть потрапити розумники типу Туреччини, Індії та інші, хто сьогодні допомагає "порєбрику" робити бізнес. Це тонкий механізм, який ще буде налаштовуватися. Але перші результати вже є, це очевидно.

Для кращого розуміння поточної ситуації рекомендую для перегляду невеличке інтерв'ю із лідером польського холдингу Unimot Адамом Сікорським, яке ми присвятили саме сьогоднішньому святу народження нового паливного ринку. Команда Адама з перших днів великої війни включилася в забезпечення України пальним, притому як приватного, так й державного сектору. Вони тримають руку на пульсі світового ринку та кажуть, що той пульс абсолютно нормальний.