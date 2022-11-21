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АНАЛІТИКА

Тривожний час: ринок відчуває несподіване підвищення попиту на пальне

 

Минулого тижня трейдери зазначали нетипове збільшення попиту на всі марки нафтопродуктів, зокрема на бензин. Це можна пов'язати з активним використанням генераторів і переформатуванням роботи найбільших роздрібних мереж країни - «Привату» й «Укрнафти».

За даними «Консалтингової групи «А-95», ціна на дизельне пальне в дрібному гурті за тиждень зменшилась на 0,25 грн/л, до 49,50 грн/л, а коридор торгівлі за тиждень не змінився і тримається у межах 48,5-52,5 грн/л.

На півдні торгівля провадилась у межах 48,5-50 грн/л, а середня ціна знизилася на 0,5 грн/л, до 49,25 грн/л, порівняно з минулою п'ятницею.

У західному регіоні торговий діапазон на ДП за тиждень не змінився - 49-51 грн/л, а середня вартість зросла до 50,75 грн/л (+0,5 грн/л до 11 листопада). У північному й центральному регіонах вартість ДП складає 51,5 грн/л і 52 грн/л відповідно, а торгівлю провадили у межах 50-52 грн/л.

У свою чергу, вартість бензину марки А-95 у гурті підросла на 0,25 грн/л, до 40,75 грн/л, коливаючись у діапазоні 39-42,5 грн/л. Найнижчі пропозиції високооктану були в південному і західному регіонах країни - 39-40,5 грн/л, а в центральному й північному регіонах «п'ятірка» була дещо дорожчою - 40,5-42,5 грн/л. При цьому вартість бензину А-92 за тиждень не змінилася і тримається на рівні 40,5 грн/л.

«На цю мить ресурсу вистачає, проте ситуація з наповненням ринку в подальші місяці може бути складною через нестачу пального за кордоном», - каже один із опитаних трейдерів. На його думку, саме ресурсні проблеми утримують ціни на сталому рівні, незважаючи на просідання котирувань (-80 і -100 $/т для бензину й ДП відповідно).

За даними enkorr, трейдери відчувать зростання роздрібних продажів, причому як ДТ, так і бензинів.

«Ми не готові до такого збільшення, починає «рватись» графік постачання, перспективні добові запаси зменшуються. Активно шукаємо додаткові партії в Європі», - розповів один із трейдерів. Він не виключив, що на тижні ціни на АЗС можуть дещо зрости, щоб спробувати пригасити попит на період контрактування додаткових обсягів.

За даними одного зі співрозмовників enkorr, тиск на оптовий ринок також здійснювала «Укрнафта», яка після «націоналізації» втратила постачальника пального у вигляді групи «Приват». На користь цієї інформації говорить зникнення з вільного продажу на заправках «Укрнафти» бензинів.

«Характерно, що бензин на ринку зараз шукає як «Укрнафта», так і «приватівці», - каже один із трейдерів. Це також вказує на чинник зростання попиту, коли мережа виявилась не готовою до цього.

Глобальним чинником зростання попиту учасники ринку вважають збільшення парку генераторів через відключення електрики та їх активне використання.

«Такий попит абсолютно нетиповий для листопада, єдиний чинник - генератори. Трагедії немає, але це трохи несподівано», - розповів співрозмовник.
За матеріалами: EnKorr
 

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