Оптовые цены газа на распутье

Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за неделю с 20 по 27 августа незначительно выросла и на конец недели составила 29 840 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

В столичном регионе к концу недели рабочие цены колебались в пределах 29 600-29 900 грн/т.

В Харьковской области стоимость ресурса составила 29 200-29 800 грн/т, в Полтавской области - 29 300-29 700 грн/т.

В западных областях стоимость ресурса практически не опускается ниже 30 000 грн/т. В южных регионах цены за неделю практически не изменились: 29 400-29 800 грн/т.

По мнению большинства трейдеров, украинский рынок сбалансировался, и сегодня ресурсное наполнение находится на высоком уровне. В связи с этим операторы рынка ожидают снижения цен на границе, однако пока котировки движутся нелогично. «Снижение на «Бресте» (котировка Argus daf Брест - ek) уже назрело, но она остается стабильной, украинская котировка (котировка Argus daf Ukraine - ek) вообще показывает рост, хотя никаких предпосылок нет», - говорит директор трейдинговой компании. По его словам, предложения российских компаний остаются на уровне $770/т, однако никто не покупает такой дорогой ресурс в ожидании снижения цен.

В то же время трейдеры отмечают значительные задержки поставок по железной дороге. «В Украине всегда была проблема с железной дорогой, однако на данный момент задержки значительные, и некоторые вагоны опаздывают более чем на полмесяца», - делится один из трейдеров из центральной Украины.

Как тревожный трейдеры расценивают сигнал о смене оператора поставок ресурсов «Роснефти». Так, до 19 августа Socar New Energy Limited известила контрагентов о переименовании предприятия на SNEL Energy LTD. И хотя в письме сообщается о сохранении всех обязательств, есть информация, что команда, занимающаяся распределением объемов как на границе, так и внутри Украины, будет сменена. Тем не менее, трейдеры, подписавшие контракты на закупку газа и ДТ «Роснефти» с Socar New Energy, сообщают, что они получили устные гарантии поставок всех ресурсов до октября.

«Передача контрактов должна пройти бесшовно. Разгон противоречивой информации сегодня - один из инструментов поддержания высоких цен», - считает руководитель трейдинговой компании из Киева.