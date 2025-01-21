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Укрзалізниця прогнозує скорочення обсягу вантажоперевезень у 2025 році
16:17 21.01.2025 |
В АТ "Укрзалізниця" на 2025 рік прогнозують зменшення обсягу вантажних перевезень приблизно на 10 млн тонн.
Про це йшлося під час засідання Експортного офісу при Укрзалізниці 16 січня, передає Укрінформ з посиланням на Rail.insider.
«Ми розуміємо, що зменшився врожай зерна, ми розуміємо, що втрачаємо обсяги вугілля через захоплення територій. Ситуація з ударами по енергоінфраструктурі також негативно впливає на всі без винятку галузі. Тому наступного року (2025 року - ред.) очікуємо зменшення обсягу перевезення мільйонів на 10. У 2024 році ми перевезли 174,9 млн тонн вантажів, а цього - приблизно 165,5 млн тонн», - зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.
Він додав, що у 2025 році обсяг перевезення зернових може зменшитися на 5 млн тонн - до 35-35,5 млн тонн. Із них близько 14 млн тонн становитиме врожай 2024 року, а обсяг у 20-21 млн тонн - врожай вже цього року.
Ткачов зауважив, що це лише прогнози, і висловив сподівання, що показники цьогорічного врожаю покращаться, а вітчизняні металурги збільшать видобуток і виробництво металів.
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