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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця прогнозує скорочення обсягу вантажоперевезень у 2025 році

16:17 21.01.2025 |

Економіка

 

В АТ "Укрзалізниця" на 2025 рік прогнозують зменшення обсягу вантажних перевезень приблизно на 10 млн тонн.

Про це йшлося під час засідання Експортного офісу при Укрзалізниці 16 січня, передає Укрінформ з посиланням на Rail.insider.

«Ми розуміємо, що зменшився врожай зерна, ми розуміємо, що втрачаємо обсяги вугілля через захоплення територій. Ситуація з ударами по енергоінфраструктурі також негативно впливає на всі без винятку галузі. Тому наступного року (2025 року - ред.) очікуємо зменшення обсягу перевезення мільйонів на 10. У 2024 році ми перевезли 174,9 млн тонн вантажів, а цього - приблизно 165,5 млн тонн», - зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Він додав, що у 2025 році обсяг перевезення зернових може зменшитися на 5 млн тонн - до 35-35,5 млн тонн. Із них близько 14 млн тонн становитиме врожай 2024 року, а обсяг у 20-21 млн тонн - врожай вже цього року.

Ткачов зауважив, що це лише прогнози, і висловив сподівання, що показники цьогорічного врожаю покращаться, а вітчизняні металурги збільшать видобуток і виробництво металів.
 

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