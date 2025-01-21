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АНАЛІТИКА

Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд гривень на дрони, - Умєров

 

Між бригадами Збройних сил України (ЗСУ) щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України, яке цитує голову відомства Рустема Умєрова.

За словами міністра, у грудні Міноборони передало бойовим підрозділам українських воїнів 2,1 млрд гривень на закупівлю дронів. Це, своєю чергою, дозволило швидко забезпечити потреби бійців й посилити диверсифікацію централізованого управління.

Після аналізу ініціативи було прийнято рішення щодо її масштабування. Сьогодні, як відзначив Умєров, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони.

"Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2.5 млрд гривень для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті", - додав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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