Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році

У 2025 році Європейський Союз передбачає EUR30,6 млрд бюджетної підтримки для України, зокрема EUR18,1 млрд у межах ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ і EUR12,5 млрд у рамках інструменту Ukraine Facility.

Як повідомляється на сайті українського уряду у вівторок, залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету в 2025 і 2026 роках.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань (ECOFIN) у Брюсселі зазначив, що ЄС - найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року, і за цей період EUR45 млрд було залучено на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

"У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень - 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також впровадженні жорсткої санкційної політики проти Росії. Вдячний за розуміння потреб України та розширення нашої співпраці", - сказав він.

У зустрічі взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС. Порядок денний включав обговорення поточного стану фінансової системи України, реалізації плану України в межах Ukraine Facility та механізму використання доходів від заморожених активів РФ на користь України Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, а також санкційного тиску на РФ.

Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 направити Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів, отриманих від заморожених активів РФ. "Це рішення справедливе, змушуючи саме країну-агресора нести фінансову відповідальність за злочини проти України. Наш наступний пріоритет - це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Агресор має заплатити за свої вчинки", - сказав він.