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Нафта стабільна, оскільки інвестори спостерігають за політикою Трампа 2.0
08:35 22.01.2025 |
Ціни на нафту мало змінилися в середу, оскільки ринки зважували заяву президента США Дональда Трампа про введення надзвичайного стану в енергетиці в перший день його перебування на посаді і його вплив на пропозицію.
О 06:20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 9 центів до $79,38 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 1 цент до $75,84.
Контракти знизилися у вівторок після того, як Трамп виклав масштабний план по максимізації видобутку нафти і газу, в тому числі шляхом оголошення надзвичайного стану в енергетиці для прискорення видачі дозволів, згортання заходів щодо захисту навколишнього середовища і виходу США з Паризького кліматичного пакту.
«Учасники ринку намагаються засвоїти змішані сигнали, які Трамп 2.0 приносить для траєкторії цін на нафту», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
«Найближчим часом основна увага буде зосереджена на тому, чи реалізується його мета поповнити стратегічні резерви США», - сказав Єп, додавши, що увага прикута до його майбутньої митної політики.
Остання енергетична політика Трампа навряд чи стимулюватиме короткострокові інвестиції або змінить зростання виробництва в США, пишуть аналітики Morgan Stanley, додаючи, що вона може, однак, стримати потенційну ерозію попиту на нафтопродукти.
Аналітики також сумніваються, що обіцянка Трампа поповнити стратегічний резерв внесе якісь зміни в попит на нафту, оскільки адміністрація Байдена вже закуповує нафту для аварійного запасу.
Інвестори також зберігали обережність, оскільки торговельна політика Трампа залишалася незрозумілою. Він заявив, що розглядає можливість запровадження 25% мит на імпорт з Канади та Мексики з 1 лютого, а не в перший день свого перебування на посаді, як обіцяв раніше.
Президент США також додав, що його адміністрація «ймовірно» припинить купувати нафту у Венесуели, яка є одним з найбільших постачальників нафти в країну.
Тим часом, у вівторок рідкісний зимовий шторм пронісся узбережжям Мексиканської затоки, і більша частина Сполучених Штатів залишилася в небезпечному стані глибокої заморозки.
За оцінками, видобуток нафти в Північній Дакоті скоротився на 130 000-160 000 барелів на добу (б/д) через екстремальні морози і пов'язані з ними операційні проблеми, повідомило у вівторок управління нафтопроводів штату.
Вплив урагану на нафтогазові операції в Техасі залишився обмеженим, з мінімальними перебоями в газопостачанні, незначними відключеннями електроенергії і великими запасами бензину на заправках, оскільки багато доріг і автомагістралей залишалися закритими.
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