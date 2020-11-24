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Brent 24 ноября торгуется у максимума с марта на надеждах на вакцину от COVID-19
13:28 24.11.2020 |
Мировые цены на нефть растут во вторник днем, при этом сырье марки Brent торгуется у максимальных отметок с марта в надежде на скорое появление вакцины от COVID-19, которая поможет ослабить напряженную ситуацию с распространением вируса и давление на экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96%, до 46,48 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель достигал 46,69 доллара за баррель, что является максимумом с 6 марта, когда начался обвал котировок. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,83%, до 46,44 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,14% - до 43,53 доллара за баррель.
Ключевым фактором, который поддерживает оптимизм инвесторов, остаются надежды на скорое появление вакцины от коронавируса, распространение которого оказывает давление на всю мировую экономику, в том числе на спрос на нефть. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее в этом месяце об успехах сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.
Позитивные ожидания, связанные с разработкой вакциной, способствуют укреплению уверенности в улучшении перспектив мировой экономики. "Появляется все больше недвусмысленных признаков того, что формирующееся положительное доверие будет продолжать расти", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).
Кроме того, трейдеры нефтяного рынка обратили внимание на рост мировых фондовых рынков на фоне, в частности, политических новостей из США. Рынки Азии во вторник закрылись в основном ростом, положительную динамику демонстрируют биржи Европы и фьючерсы на фондовые индексы США.
В ночь на вторник управление общих служб в федеральном правительстве страны де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп между тем вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
Кроме того, трейдеры ждут еженедельных данных по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) в ночь на среду и от минэнерго США в среду вечером. Согласно прогнозам аналитиков, минэнерго отчитается о сокращении запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе на 333 тысячи после роста на 768 тысяч неделей ранее.
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