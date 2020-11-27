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Зеленский предложил повысить порог для уголовного наказания за ложь в декларациях в 2 раза
Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
Как сообщает БизнесЦензор, проект документа зарегистрирован на сайте Верховной Рады под №4434.
Согласно пояснительной записке к документу, во исполнение решения Конституционного Суда, предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 366-1.
В то же время Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей №366-2 "Декларирование недостоверной информации", установив, уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
При этом уголовная ответственность будет наступать, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на день подачи декларации. Отмененной статьей 366-1 предусматривалось уголовное наказание, начиная с нарушений на сумму от 250 прожиточных минимумов.
Кроме того, предлагается отдельно определить в новой статье 366-3 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме этого, законопроектом также вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О предотвращении коррупции" для приведения их в соответствие с указанными изменениями.
Как сообщалось, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.
На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.
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