Кабмін затвердив порядок формування державних резервів

Кабінет міністрів затвердив Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 січня, передає Укрінформ із посиланням на ютуб-канал КМУ.

"Восени минулого року ми ліквідували Держрезерв як віджилий неефективний радянський спадок. Створили Державне агентство з управління резервами України та перейшли до сучасних механізмів формування та зберігання запасів. Сьогодні робимо наступний крок - затверджуємо Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що Кабмін посилює контроль та відповідальність усіх задіяних у процесі зберігання запасів. Водночас уряд прагне гарантувати надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів.