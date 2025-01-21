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Кабмін затвердив порядок формування державних резервів
16:11 21.01.2025 |
Кабінет міністрів затвердив Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 січня, передає Укрінформ із посиланням на ютуб-канал КМУ.
"Восени минулого року ми ліквідували Держрезерв як віджилий неефективний радянський спадок. Створили Державне агентство з управління резервами України та перейшли до сучасних механізмів формування та зберігання запасів. Сьогодні робимо наступний крок - затверджуємо Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що Кабмін посилює контроль та відповідальність усіх задіяних у процесі зберігання запасів. Водночас уряд прагне гарантувати надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів.
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