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Рада прив'язала розрахунок газової ренти до внутрішніх цін реалізації
17:38 20.09.2022 |
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7732 про внесення зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.
Згідно з результатами голосування на сайті Ради, у першому читанні законопроєкт підтримали 264 депутатів, загалом - 268.
З 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу, пропонувалося прибрати з розрахунку ренти середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.
Натомість розрахунок здійснюватиметься на підставі максимального показника однієї з величин:
- середньозважена ціна у договорах НАК "Нафтогаз України", укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;
- середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без урахування НАК та її "дочок".
- середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць і ця ж ціна на умовах передоплати.
Ініціатори законопроєкту пояснюють, що через російську воєнну агресію та організований нею газовий шантаж, ціни на газ у Європі досягли рекордних показників. При цьому заборона експорту українського газу та зменшення споживання всередині країни призвели до того, що в серпні поточного року його видобуток став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні втричі нижча від європейських цін.
"У результаті більша частина газовидобутку стала збитковою, що призводить до зниження обсягів газовидобування та збільшує залежність від імпорту природного газу в Україну. Тому пропонується врегулювати та оптимізувати питання визначення бази оподаткування для природного газу, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, шляхом зміни механізму визначення фактичної ціни реалізації", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, з квітня 2022 року набув чинності закон №7038-д, що запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від трьох рівнів цін його реалізації - до $150/тис. куб. м, від $150 до $400 та понад $400. Підвищену ренту встановлено на надприбуткову частину ціни понад $400.
Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.
Крім того, Рада у травні 2022 року ухвалила закон №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ з 1 квітня лише за фактом його реалізації.
Україна у 2021 році скоротила валовий видобуток природного газу на 2% (на 0,4 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком - до 19,8 млрд куб. м, зокрема видобуток "Укргазвидобування" становив 13,7 млрд куб. м, "Укрнафти" - 1,1 млрд. куб. м, приватних компаній - 5 млрд куб. м.
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