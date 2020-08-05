Почти четверть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранцам

Иностранные компании хранят в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ) более 5 млрд кубометров газа, а в целом запасы газа на 40% превышают показатели прошлого года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс- службу АО "Укртрансгаз".

"В начале августа общий запас природного газа достиг отметки 22 млрд куб. м - самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины. При этом компании-нерезиденты хранят в Украине 5,2 млрд куб. м газа - почти в четыре раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что таким образом украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран Евросоюза.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за семь месяцев текущего года - 9,7 млрд куб. м, что на 5% больше, чем в 2019-м. Из них резиденты закачали 5,6 млрд куб. м газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 43%.

В компании подчеркивают, что уменьшение уровня закачки газа отечественными компаниями компенсируется значительным ростом закачки со стороны нерезидентов.

Ожидается, что в этом году на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. м. Это станет самым высоким уровнем наполнения отечественных газохранилищ в независимой Украине, отмечают в Укртрансгазе.

Как сообщалось, АО "Укртрансгаз" - компания с государственной формой собственности, входит в состав Группы Нафтогаз. Компания обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них.

Компания владеет 11 подземными газохранилищами, расположенными по всей Украине. Их общая вместимость составляет 31 млрд куб. м, что соизмеримо с объемами ПХГ Италии, Франции, Венгрии и Австрии вместе взятыми.

Также в состав АО "Укртрансгаз" входят филиалы, предоставляющие услуги по комплексному сервисному обслуживанию, строительству и капитальному ремонту объектов газотранспортной отрасли. Вместе с тем, эти структурные подразделения входят в состав дивизиона "Техническое обеспечение" группы Нафтогаз.

До 1 января 2020 года АО "Укртрансгаз" также управляло украинской газотранспортной системой. Однако после завершения анбандлинга эту функцию осуществляет независимый оператор ГТС Украины.