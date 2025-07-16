Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Зеленський зазначив, що підписав ухвалений Верховною радою ще 18 червня закон із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною", - підкреслив він.

За словами президента, відтепер Україна вже може почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.

Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.

Нинішній закон був поданий Володимиром Зеленським до парламенту ще в січні 2024-го.