Україна готова до масового виробництва протипіхотних мін - депутат Костенко

Після ухвалення закону про зупинення для України дії Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін виробництво таких боєприпасів для потреб Збройних сил може розпочатися практично одразу.

Про це сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про необхідні терміни для запуску виробництва українських мін після денонсації конвенції.

«Оскільки ми вийшли з Конвенції тільки сьогодні, то як тільки Президент підпише закон, через хвилину після цього почнеться робота - і ми почнемо використовувати, зокрема, і власні протипіхотні міни», - сказав він.

За словами Костенка, технологічно виробництво таких мін не є складним, тож в умовах війни цей процес може бути налагоджено доволі швидко.

«Хто б що не говорив, протипіхотні міни - це нескладне озброєння, але дуже ефективне. Налагодити виробництво мільйонів одиниць - нескладно. Я думаю, наші конструктори вже мають відповіді на ці питання», - наголосив депутат.