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АНАЛІТИКА

Нафта помірно дешевшає, Brent біля $68,9 за барель

 

Ціни на нафту помірно знижуються ввечері у вівторок на тлі ослаблення побоювань з приводу введення додаткових санкцій проти російського нафтового сектора після заяви президента США Дональда Трампа.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 16:22 EET становить $68,89 за барель, що на $0,32 (0,45%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,48 (0,72%), до $66,5 за барель.

Під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $68,6 за барель, на WTI - до $66,27 за барель. У понеділок ці ф'ючерси подешевшали на 1,6% і 2,1% відповідно.

Американський президент напередодні анонсував новий план чинення тиску на Росію в рамках зусиль із врегулювання російсько-українського конфлікту. Оголошені заходи не передбачають негайних обмежень на постачання російської нафти, яких побоювалися інвестори.

На зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок Трамп заявив, що розчарований позицією Росії щодо українського врегулювання і попередив, що запровадить "дуже суворі мита", якщо угоду не буде укладено протягом 50 днів.

Пізніше постпред США при НАТО Меттью Вітакер пояснив, що ці заходи в разі імплементації стосуватимуться країн, які купують нафту з РФ, зокрема Китаю та Індії.

"Увага ринку була спрямована на Дональда Трампа, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Були побоювання, що він може негайно запровадити санкції проти Росії, але він дав ще 50 днів, і побоювання з приводу неминучого скорочення пропозиції на ринку розсіялися".

Негативний вплив на нафтові ціни продовжує чинити стурбованість наслідками торговельної політики Вашингтона. Минулими вихідними Трамп оголосив, що має намір запровадити 30-відсоткові мита на імпорт товарів з Мексики та країн Євросоюзу з 1 серпня.

Тим часом, як засвідчили опубліковані у вівторок дані, зростання ВВП Китаю в другому кварталі сповільнилося і становило 5,2% у річному порівнянні проти 5,4% у січні-березні. Хоча показник і виявився вищим за консенсус-прогноз експертів, аналітики та учасники ринку очікують подальшого зниження темпів зростання економіки КНР у другому півріччі.

"Слабкі економічні дані Китаю мають прямий вплив на сировинні ринки", - написав аналітик IG Тоні Сікамор.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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