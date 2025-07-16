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Кабмін опублікував перелік стратегічних і критичних копалин та родовищ
23:50 15.07.2025 |
Кабінет міністрів опублікував затверджений раніше перелік критичних і стратегічних мінералів, а також понад 80 ділянок надр, які будуть виставлені на аукціони та конкурси для залучення інвесторів у видобуток.
До переліку стратегічних мінералів увійшли 11 видів сировини: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.
Перелік корисних копалин та компонентів критичного значення складається з 28 позицій: руди алюмінієві, берилієві, ванадієві, вісмутові, вольфрамові, галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні (ітрієві; метали лантаноїдної групи), літієві, миш'якові, мідні, нікелеві, ніобієві, олов'яні, свинцеві, скандієві, стронцієві, сурм'яні, танталові, телурові, титанові, уранові, цезієві, цинкові, цирконієві, сіль калійна, флюорит.
Перелік ділянок, які будуть виставлені на аукціони з продажу спецдозволу на користування надрами (52 позиції):
алюмінієві руди:
- родовище Високопільське (Дніпропетровська область)
літієві руди:
- ділянка Крута Балка (Запорізька область)
- родовище Шевченківське (Донецька область)
мідні руди:
- ділянка рудопрояв Железняки (Житомирська область)
- ділянка Поле рудне Заліси-Шменьки (Волинська область)
нікелеві руди:
- родовище Грушківське (Кіровоградська область)
- родовище Девладове (Дніпропетровська область)
- родовище Деренюхське (Миколаївська область)
- родовище Липовеньківське – ділянка Західна; ділянка Шкільна (Кіровоградська область)
- родовище Нове (Дніпропетровська область)
- родовище Пушковське (Кіровоградська область)
- родовище Тарнаватське (Миколаївська область)
- родовище Тернівське (Дніпропетровська область)
- родовище Червоний Яр (Дніпропетровська область)
- ділянка Сухохутірська (Дніпропетровська область)
танталові руди:
- ділянка Північна Мазурівського родовища (Донецька область)
стронцієві руди:
- родовище Новополтавське (Запорізька область)
титанові руди:
- родовище Малишевське, ділянка Північно-Західна резервна (Кіровоградська область, Дніпропетровська область)
- родовище Воскресенівське (Дніпропетровська область)
- родовище Злобицьке (Житомирська область)
- родовище Іршанське (Житомирська область)
- родовище Краснокутське (Харківська область)
- родовище Лемненське-Західне (Житомирська область)
- родовище Лемненське-Східне (Житомирська область)
- родовище Тарасівське (Київська область)
- родовище Торчинське (Житомирська область, Житомирський район)
- родовище Ушицьке (Житомирська область)
- родовище Ушомирське (Житомирська область)
- родовище Паромівське (Житомирська область)
- ділянка Гайдарівський прояв (Харківська область)
- ділянка Біловодський прояв (Сумська область)
- ділянка Корчаківський прояв (Сумська область)
- ділянка Храпівщина (Сумська область)
- ділянка Видиборська (Житомирська область)
- ділянка Нововисуньська (Миколаївська область)
- ділянка Юріївсько-Козіївський розсип (Житомирська область)
цирконієві руди:
- родовище Маріупольське (Жданівське) (Донецька область)
- родовище Мокрі Яли (Донецька область)
солі калійні:
- родовище Пійло (супутні: солі магнієві) (Івано-Франківська область)
- родовище Кадобна (Івано-Франківська область)
- родовище Тростянецьке (Івано-Франківська область)
- родовище Тура Велика (Івано-Франківська область)
- родовище Бориславське (Львівська область)
- родовище Гірне (Львівська область)
- родовище Доброгостівське (Львівська область)
- родовище Довголука (Львівська область)
- родовище Моршинське (Львівська область)
- родовище Нинів і Смоляний (Львівська область, Івано-Франківська область)
- родовище Помярки (Львівська область)
- родовище Улично (Львівська область)
флюорит (плавиковий шпат):
- родовище Бахтинське (Вінницька область)
- родовище Покрово-Киреївське (Донецька область)
Перелік ділянок надр, що надаватимуться у користування шляхом конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (26 позицій):
ванадієві руди:
- родовище Жовторіченське (Дніпропетровська область)
літієві руди:
- родовище Ділянка Добра (Кіровоградська область)
титанові руди:
- родовище Давидківське (Південна ділянка) (Житомирська область)
- родовище Кропивнянське (Житомирська область)
- родовище Носачівське (Черкаська область)
- родовище Стремигородське (Житомирська область)
- родовище Федорівське (Житомирська область)
уранові руди:
- родовище Апрельське (Кіровоградська область)
- родовище Докучаєвське (Кіровоградська область)
- родовище Західно-Коноплянське (Кіровоградська область)
- родовище Калинівське (Миколаївська область)
- родовище Лісне (Кіровоградська область)
- родовище Літнє (Кіровоградська область)
- родовище Лозоватське (Миколаївська область)
- Новогурівська ділянка (Дніпропетровська область)
- родовище Партизанське (Кіровоградська область)
- родовище Підгайцівське (Кіровоградська область)
- Сафонівська ділянка (Миколаївська область)
- родовище Северинське (Кіровоградська область)
- родовище Садова площа (Миколаївська область)
- Сурська ділянка (Дніпропетровська область)
- родовище Щорсівське (Кіровоградська область)
- родовище Южне (Миколаївська область)
- родовище Юрʼївське (Кіровоградська область)
солі калійні:
- родовище Домброво (Івано-Франківська область)
- родовище Стебницьке (Львівська область)
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