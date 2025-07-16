Кабмін опублікував перелік стратегічних і критичних копалин та родовищ

Кабінет міністрів опублікував затверджений раніше перелік критичних і стратегічних мінералів, а також понад 80 ділянок надр, які будуть виставлені на аукціони та конкурси для залучення інвесторів у видобуток.

До переліку стратегічних мінералів увійшли 11 видів сировини: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.

Перелік корисних копалин та компонентів критичного значення складається з 28 позицій: руди алюмінієві, берилієві, ванадієві, вісмутові, вольфрамові, галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні (ітрієві; метали лантаноїдної групи), літієві, миш'якові, мідні, нікелеві, ніобієві, олов'яні, свинцеві, скандієві, стронцієві, сурм'яні, танталові, телурові, титанові, уранові, цезієві, цинкові, цирконієві, сіль калійна, флюорит.

Перелік ділянок, які будуть виставлені на аукціони з продажу спецдозволу на користування надрами (52 позиції):

алюмінієві руди:

родовище Високопільське (Дніпропетровська область)

літієві руди:

ділянка Крута Балка (Запорізька область)

родовище Шевченківське (Донецька область)

мідні руди:

ділянка рудопрояв Железняки (Житомирська область)

ділянка Поле рудне Заліси-Шменьки (Волинська область)

нікелеві руди:

родовище Грушківське (Кіровоградська область)

родовище Девладове (Дніпропетровська область)

родовище Деренюхське (Миколаївська область)

родовище Липовеньківське – ділянка Західна; ділянка Шкільна (Кіровоградська область)

родовище Нове (Дніпропетровська область)

родовище Пушковське (Кіровоградська область)

родовище Тарнаватське (Миколаївська область)

родовище Тернівське (Дніпропетровська область)

родовище Червоний Яр (Дніпропетровська область)

ділянка Сухохутірська (Дніпропетровська область)

танталові руди:

ділянка Північна Мазурівського родовища (Донецька область)

стронцієві руди:

родовище Новополтавське (Запорізька область)

титанові руди:

родовище Малишевське, ділянка Північно-Західна резервна (Кіровоградська область, Дніпропетровська область)

родовище Воскресенівське (Дніпропетровська область)

родовище Злобицьке (Житомирська область)

родовище Іршанське (Житомирська область)

родовище Краснокутське (Харківська область)

родовище Лемненське-Західне (Житомирська область)

родовище Лемненське-Східне (Житомирська область)

родовище Тарасівське (Київська область)

родовище Торчинське (Житомирська область, Житомирський район)

родовище Ушицьке (Житомирська область)

родовище Ушомирське (Житомирська область)

родовище Паромівське (Житомирська область)

ділянка Гайдарівський прояв (Харківська область)

ділянка Біловодський прояв (Сумська область)

ділянка Корчаківський прояв (Сумська область)

ділянка Храпівщина (Сумська область)

ділянка Видиборська (Житомирська область)

ділянка Нововисуньська (Миколаївська область)

ділянка Юріївсько-Козіївський розсип (Житомирська область)

цирконієві руди:

родовище Маріупольське (Жданівське) (Донецька область)

родовище Мокрі Яли (Донецька область)

солі калійні:

родовище Пійло (супутні: солі магнієві) (Івано-Франківська область)

родовище Кадобна (Івано-Франківська область)

родовище Тростянецьке (Івано-Франківська область)

родовище Тура Велика (Івано-Франківська область)

родовище Бориславське (Львівська область)

родовище Гірне (Львівська область)

родовище Доброгостівське (Львівська область)

родовище Довголука (Львівська область)

родовище Моршинське (Львівська область)

родовище Нинів і Смоляний (Львівська область, Івано-Франківська область)

родовище Помярки (Львівська область)

родовище Улично (Львівська область)

флюорит (плавиковий шпат):

родовище Бахтинське (Вінницька область)

родовище Покрово-Киреївське (Донецька область)

Перелік ділянок надр, що надаватимуться у користування шляхом конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (26 позицій):

ванадієві руди:

родовище Жовторіченське (Дніпропетровська область)

літієві руди:

родовище Ділянка Добра (Кіровоградська область)

титанові руди:

родовище Давидківське (Південна ділянка) (Житомирська область)

родовище Кропивнянське (Житомирська область)

родовище Носачівське (Черкаська область)

родовище Стремигородське (Житомирська область)

родовище Федорівське (Житомирська область)

уранові руди:

родовище Апрельське (Кіровоградська область)

родовище Докучаєвське (Кіровоградська область)

родовище Західно-Коноплянське (Кіровоградська область)

родовище Калинівське (Миколаївська область)

родовище Лісне (Кіровоградська область)

родовище Літнє (Кіровоградська область)

родовище Лозоватське (Миколаївська область)

Новогурівська ділянка (Дніпропетровська область)

родовище Партизанське (Кіровоградська область)

родовище Підгайцівське (Кіровоградська область)

Сафонівська ділянка (Миколаївська область)

родовище Северинське (Кіровоградська область)

родовище Садова площа (Миколаївська область)

Сурська ділянка (Дніпропетровська область)

родовище Щорсівське (Кіровоградська область)

родовище Южне (Миколаївська область)

родовище Юрʼївське (Кіровоградська область)

солі калійні:

родовище Домброво (Івано-Франківська область)

родовище Стебницьке (Львівська область)



