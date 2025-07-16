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АНАЛІТИКА

В Україні зараз достатньо генерації для покриття попиту на електроенергію - Міненерго

 

Попри підвищення температури наразі в Україні достатньо доступної генерації для покриття попиту на електроенергію.

Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ з посиланням на Міненерго.

"Упродовж останніх днів спостерігається підвищення температури повітря. Це призводить до зростання споживання електроенергії, проте ми маємо достатньо генеруючих потужностей для покриття споживання. При цьому важливо, щоб усі споживачі раціонально використовували електроенергію в години пікового навантаження - а це ранок і вечір", - сказав Колісник.

Він запевнив, що наразі енергосистема є стабільною і збалансованою, а ризики застосування графіків відключень електроенергії можуть бути спричинені виключно новими масованими обстрілами енергооб'єктів Росією.

Колісник також повідомив, що обсяги закачування газу у сховища у 1,5 рази перевищують минулорічні. Він прогнозує, що Україна зможе сформувати необхідні запаси до початку опалювального сезону. Крім того, Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива для успішного та стабільного проходження наступного опалювального сезону 2025-2026 років.
 

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