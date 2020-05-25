Минэнерго представило меморандум по «зеленой» энергетике, тарифы на свет предлагают повысить с 1 октября

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, для ВЭС - на 7,5%. Предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.

Об этом говорится в презентации условий меморандума Минэкоэнрего, которые есть в распоряжении БизнесЦензор.

По словам собеседника БЦ в Минэкоэнерго, эта презентация была представлена президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался ее утвердить.

Согласно прописанным условиям меморандума, предлагается снизить "зеленый" тариф для СЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. Для СЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже - еще 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 209 годом - 27,5%.

"Зеленый" тариф для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, предлагается снизить на 7,5%, введенных после начала 2020 года - еще на 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 2019 годом - 12,5%.

Граничный "зеленый" тариф для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагается снизить на 52% до 22 евроцентов за кВт*ч.

Тариф снижается для всех объектов без пролонгации сроков поддержки. Как известно, поддержка ВИЭ должна закончится 31 декабря 2029 года.

Также Минэкоэнерго предлагает ограничить срок действия Pre-PPA (предварительных договоров продажи "зеленой" энергии) для СЭС - до 30 июня 2020 года, для ВЭС - до 31 декабря 2022 года.

Предлагается также ускорить ответственность ВИЭ за небалансы. С 2021 года - до 50%. С 2022 года - до 100%. Также предлагается ввести уменьшение срока допустимой погрешности прогноза без ответственности за небалансы с 1 июля 2020 года, а не с 31 декабря 2029 года, как это прописано в законе.

Со своей стороны государство берет на себя обязательства:

* Своевременно оплачивать "зеленую" электроэнергию с 1 июля 2020 года.

* Погасить текущую задолженность перед "зелеными" (9 млрд грн) до конца 2021 года.

* В дальнейшем не изменять условия поддержки производителей электроэнергии с "зеленым" тарифом.

* Ввести квоты для ВИЭ и начать проведение аукционов для распределения этих квот.

Минэкоэнерго оценивает эффект от внедрения таких мер в размере 6,6 млрд грн в год, или 2,2 млрд евро за весь период поддержки.

Инвесторы, со своей стороны, взамен на такое снижение тарифов требуют продлить поддержку для ВИЭ на 5 лет для объектов, введенных в 2017-2019 годах - до 2035 года. На 15 лет с момента введения в эксплуатацию для объектов, введенных после 2020 года.

По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.

Напомним, в предыдущем проекте меморандума правительство предлагало снизить тариф для СЭС на 25%, для ВЭС - на 12,5%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3197548