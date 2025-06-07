Фінансові новини
- |
- 07.06.25
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони відкрило комплекс для випробування машин розмінування
23:50 06.06.2025 |
Міністерство оборони відкрило Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.
У перший день роботи полігону на ньому представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів.
"Навчально-випробувальний комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю", - сказано в повідомленні МОУ.
У відомстві зазначають, що тут акумулюватимуть досвід у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, науково-дослідну діяльність і виробничі можливості для розробки, випробування та впровадження новітніх проєктів.
До слова, на початку травня 2025-го стало відомо, що Україна готує до серійного виробництва свій перший важкий дистанційний комплекс розмінування. Йдеться про "ГАРТ 5100" виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру держсертифікації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
ТОП-НОВИНИ
|Дрони нанесли потужний удар по стратегічному заводу "Прогрес" у російському Мічурінську
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони відкрило комплекс для випробування машин розмінування
|В Україні локалізують виробництво гвинтівок UAR-15 та компонентів до них
|Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів зросли до 160 мільярдів, – Шмигаль
|«Представник держави отримує право вето»: Галущенко прокоментував зміни до статутів «Укренерго» та «Оператора ГТС»
|Середньомісячна зарплата в Україні у I кв.-2025 зросла на 24,1% - Держстат
|Vitagro створить в Хмельницькій області розплідник свиней датської селекції DanBred
Бізнес
|У США придумали технологію для «вогнетривкої» батареї
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим