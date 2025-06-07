Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони відкрило комплекс для випробування машин розмінування

23:50 06.06.2025 |

Економіка

Міноборони відкрило комплекс для випробування машин розмінування

 

Міністерство оборони відкрило Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

У перший день роботи полігону на ньому представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів.

"Навчально-випробувальний комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю", - сказано в повідомленні МОУ.

У відомстві зазначають, що тут акумулюватимуть досвід у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, науково-дослідну діяльність і виробничі можливості для розробки, випробування та впровадження новітніх проєктів.

Міноборони відкрило комплекс для випробування машин розмінування

 

До слова, на початку травня 2025-го стало відомо, що Україна готує до серійного виробництва свій перший важкий дистанційний комплекс розмінування. Йдеться про "ГАРТ 5100" виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру держсертифікації.

За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0739  0,06 0,15 41,6721  0,05 0,11
EUR 47,0850  0,04 0,08 47,7911  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес