Міноборони відкрило комплекс для випробування машин розмінування

Міністерство оборони відкрило Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

У перший день роботи полігону на ньому представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів.

"Навчально-випробувальний комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю", - сказано в повідомленні МОУ.

У відомстві зазначають, що тут акумулюватимуть досвід у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, науково-дослідну діяльність і виробничі можливості для розробки, випробування та впровадження новітніх проєктів.

До слова, на початку травня 2025-го стало відомо, що Україна готує до серійного виробництва свій перший важкий дистанційний комплекс розмінування. Йдеться про "ГАРТ 5100" виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру держсертифікації.