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Травневий імпорт LPG зріс на чверть

Травневий імпорт LPG зріс на чверть

 

Імпорт скрапленого газу в Україну в травні 2025 року становить 77,5 тис. т, що на 27% більше, ніж у квітні, й на 8% менше за аналогічний період минулого року. Це рекордний показник із вересня 2024 року, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Кількість імпортерів порівняно з квітнем збільшилась на 12% і становила 86 компаній.

Найбільший обсяг - 10 тис. т - традиційно привезла «БРСМ-Нафта». Це на 10% менше, ніж у квітні. Трейдер зменшив постачання суднами на 17% (8,2 тис. т), частково компенсувавши це автомобільними обсягами з Польщі й залізничними - з Румунії й Угорщини.

Друге і третє місця посіли «Надєжда» і «Авантаж», збільшивши закупівлі на 90% і 93%, до 7,1 тис. т і 6,9 тис. т відповідно. Якщо компанія «Авантаж» уже потрапляла до «трійки» цього року, то для «Надєжди» - це вперше з вересня 2024 року. Більшість обсягу (84%) полтавської компанії припала на залізницю, географія імпорту охопила такі країни як Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Болгарія й Німеччина. Компанія також розмитнила 0,41 тис. т турецького LPG з Likitgaz Dagitim, який привезла «БРСМ».

«Авантаж» майже порівну розділив свої закупівлі між автомобільним і морським транспортом. Компанія у 14 разів (0,55 тис. т) наростила закупівлю бутану у молдовського трейдера Euro LPG, ставши для нього єдиним українським покупцем, і в 9 разів (1,07 тис. т) - у Pakar Jacek (Польща), забезпечивши 72% продажів польського трейдера. Морський газ для «Авантажу» везли AGTG і «Мартін Трейд» з термінала Aygaz (Туреччина).

Суттєво зросли - на 75%, до 3,9 тис. т - і відвантаження у «Данкор Трейду». Компанія, окрім газу з Aygaz (3,5 тис. т, +60%), привезла судном Orinda 0,31 тис. т пального з City Gas (Румунія). Решту ресурсу з судна пропонувала ринку Bulmarket.

На 43% наростив обсяги «Мартін Трейд» (4,6 тис. т), на 46% - «Газтрон» (3 тис. т). Перший збільшив морські постачання з 1,8 тис. т у квітні до 3,8 тис. т, другий - залізничні з 0,23 тис. т до 1,3 тис. т, привізши вагонами-цистернами партію пального (1,05 тис. т) з Чехії виробництва Orlen Unipetrol.

Водночас «Вігазтрейд», ОККО і «Сентуріон» знизили обсяги на 35%, 5% і 7%, до 6,2 тис. т, 4 тис. т і 2,7 тис. т.

В імпортерах засвітилася «Паралель», розмитнивши 2,12 тис. т газу з Aygaz, який для неї судном Mona (IMO: 9187837) привіз AGTG. До цього компанія імпортувала продукт торік у травні.

Травневий імпорт LPG зріс на чверть

 

Основні обсяги продукту продовжують надходити морем. У травні відвантаження на південні термінали по річці Дунай залишилися майже на рівні квітня - 35 тис. т (+2%). Але якщо у квітні основні обсяги надходили з Румунії, то у травні - з Туреччини (57% від імпорту морем, або 19,8 тис. т). 14.8 тис. т турецького газу надійшло з термінала Aygaz, решта - з Likitgaz Dagitim суднами «БРСМ».

Постачання суднами з Румунії зменшилося на 39% (11,9 тис. т). Основні втрати поніс Unicom Oil Terminal, обсяги з якого знизилися у 2,1 раза, до 5,5 тис. т. Але завдяки зростанню автопартій Румунія залишилася найбільшою країною-постачальником газу, сумарно завізши 25,6 тис. т пального.

Загалом автопартії зросли на 50%, до 29,3 тис. т. Найбільше пального газовозами везли з Румунії (10,7 тис. т, +61% до обсягів квітня) і Литви (9,8 тис. т, +24%).

На мапі імпорту з'явилися відвантаження з Латвії й Молдови (по майже 0,55 тис. т з кожного напрямку). Весь обсяг було привезено з Latvijas Propana Gaze й Euro LPG відповідно.

Постачання з Польщі вантажівками хоч і зросло на 38% (6,3 тис. т), але залишилося суттєво нижчим за середній помісячний показник минулого року (12 тис. т). Bialchem Group залишився найбільшим експортером газу, хоч його обсяги й зменшилися на 20% (1,97 тис. т). Постачання з Pakar Jacek, в основному завдяки закупівлі «Авантажем» важкого газу густиною 570 кг/м3, збільшилися у 4 рази, до 1,48 тис. т. Поновили продажі українським трейдерам PKN Orlen (0,34 тис. т) і Unimot (0,45 тис. т).

Але основний приріст відбувся в постачанні залізницею, обсяги якої зросли на 90%, до найбільших з вересня 2024 року 13,3 тис. т, завдяки закупівлям «Надєжди».

Травневий імпорт LPG зріс на чверть
За матеріалами: enkorr.ua
 

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