В Україні локалізують виробництво гвинтівок UAR-15 та компонентів до них

В Україні майже повністю локалізували виробництво штурмових гвинтівок UAR-15. Керівник приватної компанії, яка постачає їх Силам оборони, у розмові з "Оборонкою" запевняє - конструкція у десятки разів простіша у виробництві за автомат Калашникова.

За його словами, причина в матеріалах: гвинтівка здебільшого складається з алюмінію, який значно легше обробляти, ніж сталь. З нього виготовляють, зокрема, ствольну коробку та цівку.

UAR-15, як відомо, базується на рішеннях розробленої американським конструктором Юджином Стоунером гвинтівки AR-15. Платформа стала прообразом низки моделей, включно з американськими штурмовими гвинтівками Colt М4 та М16. Всі вони мають одну конструктивну базу, яку називають AR-платформою.

Керівник українського підприємства вважає, що на цьому етапі Україна має рухатися у напрямку AR-платформи. За його словами, вона добре розвинена, її можна швидко освоїти. Є готовий технологічний процес та компоненти, а платформа - сучасна та зручна, пояснює він.

Керівник компанії також звертає увагу на її переваги: технологічну зрілість та простоту конструкції, перевірену часом надійність та широкий ринок запасних частин і модифікацій.

Крім того, на відміну від нещодавно створених європейських систем, AR-15 не має патентних обмежень, що дозволяє виробляти її без сплати роялті та контролю з боку.

За понад 10 років компанія майже повністю локалізувала її виробництво в Україні. Вона власними силами виготовляє ствольну коробку, затворну групу, газ-блок, ударно-спусковий механізм та магазини. Неосвоєним поки лишається нарізний ствол, який постачають кілька американських компаній.

Проте після повномасштабного вторгнення росії в Україну ситуація змінилася. Українській компанії вдалось придбати високотехнологічні верстати для виробництва стволів. За оцінками керівника компанії, запуск лінії виробництва стволів варто очікувати вже наступного року.

Для своєї гвинтівки компанія також налагодила ліцензійне виробництво 40-мм підствольного гранатомета М203. Зараз основні елементи - зокрема ствол - імпортуються. Проте в майбутньому компанія планує повністю локалізувати їхнє виготовлення. Тут також підрахували, що зможуть виробляти гранатомети вдвічі дешевше, ніж в США.