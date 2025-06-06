Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів зросли до 160 мільярдів, – Шмигаль

23:20 06.06.2025 |

Економіка

 

Надходження до місцевих бюджетів від початку року суттєво зросли, а залишки на рахунках громад сягають 160 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Міжнародного Саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки".

"Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. По ПДФО - на 20%, по єдиному податку - на 13%, по платі за землю - на 14%, по акцизному податку - на 38%. Залишки на рахунках складають майже 160 млрд грн", - розповів голова уряду.

Він додав, що у січні-травні 2025 року уряд додатково спрямував на місця понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій.

За словами голови уряду, наріз у регіонах реалізують майже 900 проєктів відбудови за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та кошти Європейського інвестиційного банку.

"Через інструмент Проєктного інвестиційного менеджменту у 2025 році профінансуємо 91 проєкт загальною вартістю понад 200 млрд грн. Цьогоріч уряд розподілив на місця понад 14,5 млрд грн додаткової дотації на подолання наслідків війни", - уточнив Шмигаль.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0739  0,06 0,15 41,6721  0,05 0,11
EUR 47,0850  0,04 0,08 47,7911  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес