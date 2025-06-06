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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів зросли до 160 мільярдів, – Шмигаль
23:20 06.06.2025 |
Надходження до місцевих бюджетів від початку року суттєво зросли, а залишки на рахунках громад сягають 160 мільярдів гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Міжнародного Саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки".
"Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. По ПДФО - на 20%, по єдиному податку - на 13%, по платі за землю - на 14%, по акцизному податку - на 38%. Залишки на рахунках складають майже 160 млрд грн", - розповів голова уряду.
Він додав, що у січні-травні 2025 року уряд додатково спрямував на місця понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій.
За словами голови уряду, наріз у регіонах реалізують майже 900 проєктів відбудови за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та кошти Європейського інвестиційного банку.
"Через інструмент Проєктного інвестиційного менеджменту у 2025 році профінансуємо 91 проєкт загальною вартістю понад 200 млрд грн. Цьогоріч уряд розподілив на місця понад 14,5 млрд грн додаткової дотації на подолання наслідків війни", - уточнив Шмигаль.
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