Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середньомісячна зарплата в Україні у I кв.-2025 зросла на 24,1% - Держстат
18:24 06.06.2025 |
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у січні-березні 2025 році зросла на 24,1% до показників відповідного періоду 2024 року і становила 23 460 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) в п'ятницю.
За даними Держстату, у січні-березні 2025 року середньомісячна заробітна плата найбільше зросла у сфері авіаційного транспорту - на 51,5%, до 52 561 грн, у сільскому господарстві - на 42,7%, до 21 413 грн, будівництві - на 35,3%, до 19 699 грн, у сфері інформації та телекомунікацій - на 32,6%, до 65 579 грн, у фінансовій та страховій діяльності - на 28,6%, до 50 289 грн, у промисловості - на 28,1%, до 26 183 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 26,7%, до 28 902 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 25,8%, до 23 897 грн, наданні інших видів послуг - на 23,8%, до 26 334 грн.
У держуправлінні та обороні зростання заробітної плати становило на 20,6% - до 28 184 грн, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 19,1%, до 17 926 грн, в операціях із нерухомістю - на 18,6%, до 20 773 грн, у сфері адміністративного обслуговування - на 18,4%, до 18 774 грн, у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 17,8%, до 16 101 грн, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 17,3%, до 30 868 грн, освіті - на 13,3%, до 14 307 грн, у сфері охорони здоров'я - на 12,6%, до 17 070 грн.
За даними статвідомства зафіксовано зниження зарплати на 6,1% - до 24 504 грн на підприємствах водного транспорту.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Представник держави отримує право вето»: Галущенко прокоментував зміни до статутів «Укренерго» та «Оператора ГТС»
|Середньомісячна зарплата в Україні у I кв.-2025 зросла на 24,1% - Держстат
|Vitagro створить в Хмельницькій області розплідник свиней датської селекції DanBred
|Травневий імпорт LPG зріс на чверть
|Свириденко про квоти ЄС: Торгівля лишиться вільною, наслідки відчуються на 17 товарах
|Укргідроенерго готове відбудувати Каховську ГЕС за п'ять років після деокупації
Бізнес
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens