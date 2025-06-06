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Середньомісячна зарплата в Україні у I кв.-2025 зросла на 24,1% - Держстат

18:24 06.06.2025 |

Економіка

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у січні-березні 2025 році зросла на 24,1% до показників відповідного періоду 2024 року і становила 23 460 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) в п'ятницю.

За даними Держстату, у січні-березні 2025 року середньомісячна заробітна плата найбільше зросла у сфері авіаційного транспорту - на 51,5%, до 52 561 грн, у сільскому господарстві - на 42,7%, до 21 413 грн, будівництві - на 35,3%, до 19 699 грн, у сфері інформації та телекомунікацій - на 32,6%, до 65 579 грн, у фінансовій та страховій діяльності - на 28,6%, до 50 289 грн, у промисловості - на 28,1%, до 26 183 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 26,7%, до 28 902 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 25,8%, до 23 897 грн, наданні інших видів послуг - на 23,8%, до 26 334 грн.

У держуправлінні та обороні зростання заробітної плати становило на 20,6% - до 28 184 грн, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 19,1%, до 17 926 грн, в операціях із нерухомістю - на 18,6%, до 20 773 грн, у сфері адміністративного обслуговування - на 18,4%, до 18 774 грн, у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 17,8%, до 16 101 грн, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 17,3%, до 30 868 грн, освіті - на 13,3%, до 14 307 грн, у сфері охорони здоров'я - на 12,6%, до 17 070 грн.

За даними статвідомства зафіксовано зниження зарплати на 6,1% - до 24 504 грн на підприємствах водного транспорту.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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