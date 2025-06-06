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АНАЛІТИКА

«Представник держави отримує право вето»: Галущенко прокоментував зміни до статутів «Укренерго» та «Оператора ГТС»

 

Міністерство енергетики внесло зміни до статутів ТОВ "Оператор ГТС України" та ПрАТ "НЕК "Укренерго", оскільки це критичні державні підприємства і представники держави у їх наглядових радах мають мати вирішальний голос.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо внесення змін до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС України", які надають було право блокуючого голосу у наглядових радах компаній представнику держави.

"Це є державні підприємства, вони на 100% належать державі. Це критичні державні підприємства. І мені здається, взагалі некоректне питання про те, що представник держави отримує право вето", - заявив міністр.

"Я вважаю, що ці зміни, вони насправді спрямовані на інше: максимально забезпечити незалежність наглядової ради і максимально забезпечити можливість працювати відповідних керівників і членів бордів для того, щоб убезпечити їх більшістю голосів від звільнення чи прийняття інших рішень", - додав Галущенко.

Міністр також зауважив, що така норма була імплементована в статуті "Укргідроенерго" ще кілька років тому.

Раніше видання "Наші гроші" звернуло увагу, що Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад, які найближчим часом мають затвердити нових керівників цих державних компаній.

Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави .

Аналогічна ситуація в "Операторі ГТС", де також більшість членів наглядової ради незалежні, але і їм для ухвалення рішень знадобиться підтримка хоча б одного представника держави.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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