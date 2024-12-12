Частину «сірих схем» в економіці вдалося скоротити: Автори дослідження спростували висновки журналістів

Проблема втрат державного бюджету внаслідок використання бізнесом так званих "сірих схем" залишається актуальною, проте не можна стверджувати, що зусилля держави для боротьби з ними не дають жодних результатів.

Про це експерти Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ) та аналітичного центру "CASE Україна" заявили, коментуючи оприлюднені у блозі Bihus.info висновки на основі проведеного ними дослідження, повідомляється на сайті Української Ради Бізнесу.

У своїй заяві експерти зауважують, що аналізуючи питання податкової політики та оперуючи цифрами дослідження ІСЕТ та CASE, журналісти не вірно інтерпретували дані і залишили поза увагою реальне скорочення низки схем уникнення оподаткування.

Згідно із даними дослідження, використання низки "тіньових" схем вдалося суттєво обмежити. Наприклад, оцінка втрат від "скруток ПДВ" зменшилася з 24-30 млрд грн у 2020 році до 15-18 млрд грн у 2023 році, а втрати від виведення прибутків в офшори скоротилися з 15-35 млрд грн до 9-11 млрд грн за той самий період. Ще більший прогрес у детінізації оренди землі сільгосппризначення, де втрати зменшились з 10-21 млрд грн до 1-2 млрд грн на рік.

Автори дослідження також вказують на покращення адміністрування ПДВ, що також суттєво впливає на позитивні результати у подоланні "тіньової" економіки.

"У розслідуванні журналісти проминули визнання, що адміністрування ПДВ останніми роками значно покращило свою ефективність - VAT gap зменшився з 17,6% у 2020 році до 8,3% у 2023 році. І таке скорочення, у багатьох випадках, відбувалося в тому числі за активної участі Д.Гетманцева. Тож висновок про те, що, мовляв, голова Податкового Комітету ВРУ не бореться з тіньовою економікою, не відбувається зменшення тіньових схем - не відповідає дійсності", - прокоментував висновки журналістів старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський.

Водночас, попри скорочення частини схем, деякі напрямки, навпаки, демонструють зростання. Наприклад, втрати від порушення митних правил і контрабанди зросли до 120-167 млрд грн у 2023 році, а від виплат заробітних плат "у конвертах" - до 115-230 млрд грн. Експерти зауважують, що ці втрати розраховані в абсолютних цифрах, без врахування інфляції або девальвації. Відповідно у % до ВВП збільшення обсягів цих схем буде менш значним.

"Проблематика сірих схем залишається вкрай актуальною - загальні втрати бюджету за найбільш поширеними схемами уникнення оподаткування на цей час сягають 450-500 млрд грн на рік, потрібні подальші зусилля парламенту та громадянського суспільства для їх мінімізації. В той же час неякісні журналістські "розслідування" не сприяють цій меті, а навпаки - ускладнюють її реалізацію", - вважає економіст і координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Відтак, експерти закликають продовжувати зусилля, спрямовані на боротьбу з використанням "тіньових" схем.

"Ключовими змінами для мінімізації схем ухилення від оподаткування мають стати повне перезавантаження Бюро економічної безпеки України, Державної податкової та митної служби, з переважним голосом міжнародних експертів. Два з трьох цих законопроєктів, авторства депутатів Податкового комітету ВРУ - вже стали законами (№ 3840-IX та №3977-IX)", - зазначається у заяві експертів.