У ЗСУ розраховують на два мільйони дронів у 2024 році

До кінця цього року Силам оборони України було поставлено близько двох мільйонів дронів. Про це у середу, 28 серпня, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський під час пресконференції, організованій у Києві "Технологічними силами України" (ТСУ) - об'єднанням виробників озброєння.

"Вже вироблено понад мільйон дронів. А до кінця року є шанс, що буде вироблено близько двох мільйонів дронів. Якщо рахувати всі складові сил оборони і всі дрони - закуплені державою і волонтерами, а також вироблені на фронті", - сказав він у коментарі DW.

За його словами, цьогоріч вперше постачання почалося системно. "В першу чергу, на державному рівні почала вибудовуватися вертикаль між військами, міноборони, урядом. Тому пішла співпраця з виробниками. Але звісно, у нас поки не забезпечено навіть половини потреб Сил оборони України", - наголосив Сухаревський.

Командувач СБС нагадав про нещодавнє виділення урядом додаткових 24 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників для Сил оборони України. "Ці гроші необхідні для того, щоб перекрити перехідний період. Вже вересень-жовтень, і у компаній закінчуються постачання в рамках річних контрактів. Тому для ЗСУ наступає важкий момент у грудні та першому кварталі наступного року через повільне підписання нових контрактів. Тому ці кошти буде спрямовано на нові контракти для закриття першого кварталу", - наголосив Сухаревський.

Виробники зброї закликають відкрити експорт

Своєю чергою президент ТСУ Вадим Юник зазначив, що з моменту підписання контракту до виробництва дрона проходить певний час, інколи місяці. "Деякі компоненти йдуть в Україну місяцями, а лише потім відбувається збірка. Держава зазвичай виділяє кошти на початку весни, і виробники приступають до збірки десь в травні. Тому українські виробники в середньому працюють вісім місяців на рік. Це відчувають військові, адже три-чотири місяці поставки озброєння зменшується", - сказав він. Тому, на думку Юника, держава має спланувати виділення коштів так, щоб не було прогалин і підприємства були завантажені 12 місяців.

Водночас президент ТСУ наголосив, що виробники озброєння закликають владу дозволити контрольований експорт зброї українських компаній. За його словами, нині законодавчо експорт дозволено через спецекспортерів, але на практиці експортувати майже нічого не дозволяють. "Контрольований експорт передбачає, що озброєння, яке дуже потрібне українській армії, не буде продаватися за кордон. Тоді як зброю, яка на певний момент не потрібна армії, виробники зможуть продати за кордон", - каже він.

Нині потужності деяких виробників недозавантажені, зауважує Юник. "А від них вимагають нових виробів. Це все потребує додаткових грошей. Тому відкриття контрольованого експорту дасть можливість розвивати оборонний комплекс. Ми розмовляємо з представниками влади. Нині держава боїться спекуляції на цьому питанні. Боїться, що будуть розганятися російські ІПСО, що нібито Україна просить зброю, а сама тим часом продає", - каже він.

Своєю чергою виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко зауважила, що коли виробники не мають ринку збуту всередині країни або можливості експортувати, то вони думають про релокацію за кордон. За даними ТСУ, 85 відсотків опитаних підприємств, які виробляють інноваційне озброєння, розглядають чи вже здійснили релокацію за кордон.

Тим часом полковник Сухаревський вказав на низку ризиків, пов'язаних з дозволом експорту. "Основний ризик в тому, щоб наша техніка не використовувалася проти нас. Росіяни можуть купувати нашу зброю для того, щоб її вивчати та копіювати. Якщо ми зараз недооцінимо ризики і випустимо за кордон нашу зброю і її скопіюють, то ми можемо втратити певні стратегії її застосування. Якщо будуть враховані ці ризики, то я допускаю можливість експорту", - підсумував він.

Нагадаємо, створення Сил безпілотних систем як окремого роду сил у лютому ініціював президент України Володимир Зеленський. У червні Сухаревського було призначено командувачем цих сил.