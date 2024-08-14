Рівень середньої зарплати в Україні в липні знову зріс на 2,5% - дослідження Work.ua

Середня зарплата в Україні в липні 2024 року, як і місяцем раніше, зросла на 2,5% і досягла 21 тис. грн, свідчать результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"Із лютого до травня розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і становив 20 тис. грн. У червні ситуація зрушила з мертвої точки, зафіксувавши приріст на 2,5% - до 20,5 тис. грн. У липні ж нарешті фіксуємо невелике зрушення: середня зарплата на ринку праці становить 21 тис. грн. Якщо ж аналізувати виключно цивільні вакансії - 20,5 тис. грн", - ідеться в дослідженні.

Згідно з ним, у липні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери IT та фахівців у Силах оборони) ринок праці пропонував керамістам (48,75 тис. грн), ендодонтистам (45 тис. грн), медіапродюсерам (42,5 тис. грн), рихтувальникам (42,5 тис. грн), медіапродюсерам (42,5 тис. грн), рихтувальникам. грн), рихтувальникам (41,25 тис.), арматурникам, зубним технікам, рієлторам (40 тис. грн), автоелектрикам, автослюсарям, бетонщикам, бізнес-аналітикам, виконробам, висотникам, дизайнерам меблів (35 тис. грн).

У липні роботодавці розмістили на сайті Work.ua близько 111,76 тис. вакансій, що майже на 1% більше, ніж у червні. Це зростання, вважають у компанії, хоч і незначне, але цікаве тим, що вибивається із сезонних тенденцій: аналітика показує, що зазвичай у середині літа кількість роботи зменшується.

Зазначається, що зміни на ринку праці в липні не були синхронними. Серед областей-лідерів збільшилася кількість вакансій лише в Київській та Дніпропетровській області (по +1%), а в решті трьох (Львівській, Одеській, Івано-Франківській) зафіксовано невеликий спад. Водночас збільшилася кількість пропозицій роботи в Запорізькій (+5%), Миколаївській (+4%), Кіровоградській (+4%) і Харківській (+2%) областях. Остання вже другий місяць поспіль не потрапляє до п'ятірки областей-лідерів за кількістю вакансій, хоча й скоротила відставання до мінімуму в липні.

У розрізі категорій кількість вакансій впала у сфері обслуговування (на 2%, до 19,7 тис. вакансій), готельно-ресторанному бізнесі та туризмі (на 6%, до 10,4 тис.), роздрібній торгівлі, а також у транспорті й автобізнесі (на 1%, до 13,5 тис. і 9,1 тис. відповідно). Зросла кількість вакансій у категоріях "робітничі спеціальності, виробництво" - на 2% (до 19,1 тис.), "адміністрація, керівництво середньої ланки" - на 1% (до 9,9 тис.).

У Work.ua повідомили, що найпомітніший приріст вакансій зафіксовано для педагогів: у липні роботодавці частіше шукали вчителів математики (+22%) та англійської мови (+20%), викладачів німецької (+12%) і вчителів початкових класів (+10%).

Крім того, в аналітиці червня Work.ua відзначив збільшення кількості вакансій для студентів і людей без досвіду, а в липні ж їхня кількість зросла в межах 1%, що відповідає загальній тенденції ринку праці. Зросла також кількість пропозицій для фахівців, які володіють англійською (+5%), ветеранів (+5%), пенсіонерів (+6%).

Ще одна група вакансій, яка з'явилася на сайті в травні 2024 року - пропозиції роботи з бронюванням. У липні їхня кількість збільшилася на 23%.

На сайті Work.ua пошукачі оновили або створили 330 522 резюме, що на 9% більше за показники червня. Одночасно зросла і конкуренція, досягнувши показників березня 2024 року.

Областями з високою конкуренцією залишаються Київська, Вінницька, Львівська, Харківська та Волинська. Не можуть розраховувати на велику кількість відгуків роботодавці в Донецькій, Херсонській та Закарпатській області.

Водночас, у найбільш конкурентних категоріях відбулися зміни. З п'ятірки лідерів випала категорія "топменеджмент, керівництво вищої ланки", її місце посів маркетинг, і тепер рейтинг має такий вигляд: "ЗМІ, видавництво, поліграфія", "IT, комп'ютери, інтернет", "дизайн, творчість", "культура, музика, шоу-бізнес", "маркетинг, реклама, PR".

У Work.ua заявили, що висока конкуренція в цих категоріях тримається, серед іншого, завдяки великій кількості віддалених посад, на які претенденти відгукуються охочіше. Найбажанішими є посади розробників, верстальників, веб-дизайнерів, direct-менеджерів, тестувальників, графічних дизайнерів, відеомонтажерів, ілюстраторів, копірайтерів, перекладачів англійської.

Категоріями з найнижчою конкуренцією в липні стали "охорона, безпека", "робочі спеціальності, виробництво", "транспорт, автобізнес", "будівництво, архітектура", а також "медицина, фармацевтика".

Розповідаючи про військовий рекрутинг, у Work.ua повідомили про збільшення кількості вакансій - на 6%, до 5,47 тис. При цьому кількість підрозділів, які мали бодай одну вакансію на work.ua/zsu/, майже не змінилася з червня і становила 651.

Найчастіше підрозділи розміщують вакансії в категоріях "охорона, безпека", "транспорт, автобізнес", "медицина, фармацевтика", "телекомунікації та зв'язок", "робочі спеціальності, виробництво".

Також були зафіксовані зміни в гендерному балансі серед претендентів, які відгукнулися на вакансії Сил оборони. У липні 38% відгуків надіслали жінки, 62% - чоловіки (35% і 65% місяцем раніше).