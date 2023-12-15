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40% українських компаній вважають податковий режим перешкодою для розвитку бізнесу, – опитування ЄБА

15:57 15.12.2023 |

Економіка

40% українських компаній вважають податковий режим перешкодою для розвитку бізнесу, – опитування ЄБА

 

Поточний податковий режим в Україні оцінюють як задовільний 52% компаній, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і лише 8% - що він сприяв розвитку їхнього бізнесу. Про це свідчать результати щорічного дослідження "Податковий індекс" від Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Загалом інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,85 бала із п'яти можливих і продовжує перебувати у негативній площині (2,97 бала у 2022 році).

Цього року найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, одержала якість податкового законодавства - 2,63 бала. Оцінюють її негативно 39%, а 52% - задовільно. Порівнюючи з минулим роком знизилася кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним - з 26% до поточних 9%.

Найбільший негативний вплив на якість законодавства - постійні зміни, протиріччя, неоднозначні положення та його складність.

42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків та підготовки податкової звітності обтяжливою (2,67 бала). Як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Лише 17% вважають її легкою (20% у 2022 році).

Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їхню незрозумілість.

Майже не змінилася оцінка якості податкового обслуговування - 3,03 бали. Близько половини респондентів (48%) вважають якість обслуговування задовільною, 31% задоволені обслуговуванням та 21% - незадоволені.

46% було комфортно працювати з податковою службою, 16% - складно. У 17% опитаних компаній питання було вирішено задовільним чином, у 63% - частково.

Оцінка фіскального тиску отримала найвищий бал - 3,07. Утім, учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску, порівнюючи з минулим роком. Лише 7% (4% у 2022 році) не відчули жодних проявів тиску щодо своєї компанії. Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% - про помірний.

Серед проявів фіскального тиску бізнес назвав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролювальними органами - 64% опитаних.

Істотно зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Торік таких було 27% та 23% відповідно.

У 2023 році 52% стикалися з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% - з недотриманням термінів валютного контролю за ЗЕД та застосування пені. 17% повідомили про проблеми з отриманням відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, у сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного пального, РРО/ПРРО).

Довідка

Дослідження "Податковий індекс" ЄБА проводить з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск, якість податкового обслуговування. У поточному опитуванні взяли участь 75 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 14 листопада до 1 грудня. Партнер опитування у 2023 році - EY в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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