Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 3,5% й у 2024 р. до 4%

Світовий банк (СБ) прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2023 році та на 4,0% у 2024 році, що відповідно на 1,5 відсоткового пункта (в.п.) та 0,5 в.п. вище від червневих оцінок, зазначено в четвер в оновленому економічному прогнозі організації для країн Європи та Центральної Азії, що розвиваються.

"Більш стабільне електропостачання, збільшення державних витрат, велика зовнішня допомога, вищий, ніж очікувалося раніше, урожай, а також підвищення споживчої та ділової впевненості сприяли поступовому зростанню активності в першій половині цього року після різкого спаду рік тому", - пояснив СБ поліпшення прогнозу.

Він зазначив, що скромне зростання в Україні відновилося в другому кварталі 2023 року вперше після російського вторгнення, чому сприяло зростання державного споживання та деяке відновлення в секторах, які отримують вигоду від військових витрат і поліпшення електропостачання. У сільському господарстві більш високе зростання, ніж очікувалося раніше, було підтримано сприятливими погодними умовами. Перехід на альтернативні експортні маршрути в обхід портів Чорного моря полегшив деяке логістичне навантаження; проте припинення дії Чорноморської зернової ініціативи в липні завдало шкоди експорту. Тиск на заробітну плату посилився на тлі повсюдного зростання попиту на робочу силу та обмеження пропозиції робочої сили, зазначено в оновленому економічному прогнозі.

Згідно з ним, прогноз зростання економіки України 2026 року збережено на рівні 6,5%.

"Прогнози залежать від наявності зовнішньої фінансової підтримки та передбачуваної тривалості російського вторгнення. Очікується, що політика залишиться жорсткою, щоб стримувати інфляцію та розширення зовнішніх дисбалансів, водночас приватне споживання робитиме лише скромний внесок в економічне зростання протягом прогнозованого горизонту", - вважають експерти СБ.

Зазначено, що економічні умови в Україні залишаються у вкрай важкому стані на тлі ескалації безпекових ризиків, додаткової шкоди інфраструктурі, відновлення тиску на ціни на енергоносії та обмежень пропускної спроможності маршрутів транспортування зерна на міжнародні ринки.

На думку СБ, економіка України функціонує як воєнна економіка, в якій приватний попит пригнічується стримувальною грошово-кредитною політикою для фінансування, разом із зовнішньою допомогою, значного державного дефіциту.

"Економіка України перебуває в крихкій рівновазі, в якій політика повинна справлятися з потрійним дисбалансом. Насправді високі державні видатки зумовлюють значний попит, який може бути задоволений лише за рахунок одночасного стиснення приватного попиту й отримання імпорту", - зазначається в документі.

Згідно з ним, виниклі зовнішній і бюджетний дисбаланси поки що закриваються за рахунок допомоги міжнародних партнерів, але точки тиску зростають, зокрема через збільшення зовнішнього боргу.

"Хоча Україна продовжувала робити кроки з реформування під час російського вторгнення, усунення інституційних і структурних обмежень, пов'язаних із верховенством закону, пропозицією робочої сили та конкуренцією, матиме вирішальне значення для сприяння сталому відновленню, так само як і зусилля з реформування, спрямовані на прискорення вступу України до ЄС", - вважають у СБ.

За його оцінками, інфляція в Україні знизиться з 26,6% торік до 11% цьогоріч, 10% - наступного року і 7% - 2025 року.

Дефіцит поточного рахунку, згідно з документом, цьогоріч становитиме 3,8% ВВП після профіциту 4,9% ВВП торік, а в наступні два роки розшириться до 4,5% ВВП і 4,8% ВВП відповідно, тоді як прямі іноземні інвестиції зростуть до 1,9% ВВП лише 2025 року з 0,4% ВВП щороку у 2022-2024 рр.

За прогнозами СБ, дефіцит держбюджету України знизиться з 27,6% ВВП цьогоріч до 21,5% ВВП наступного року та 11,5% ВВП 2025 року. Це призведе до зростання держборгу до 93,5% ВВП цього року і 100,8-100,3% ВВП у два наступні.

Згідно з оцінками банку, зростання економіки України 2023 року дасть змогу дещо знизити рівень бідності - до 22% після його стрибка з 5,5% до 24,1% 2022 року.

Як повідомлялося, Мінекономіки України оцінило зростання ВВП країни за вісім місяців цього року в 3%. За його прогнозом, за підсумками року воно сягне 4%, а наступного року - 5%.

Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Водночас днями представники НБУ заявили про ймовірне поліпшення макропрогнозу наприкінці жовтня цього року.

Загалом прогноз зростання держав Європи та Центральної Азії, що розвиваються, на 2023 рік Світовий банк підвищив до 2,4% з 1,4%, на 2024 рік - знизив до 2,5% з 2,7%, на 2025 рік - зберіг на рівні 2,7%.

Зокрема, СБ підвищив прогноз збільшення ВВП Туреччини на поточний рік до 4,2% з 3,2% завдяки винятково високому споживчому попиту й погіршив прогноз на наступний рік до 3,1% з 4,3%. Прогноз зростання економіки країни на 2025 рік знижено до 3,9% з 4,1%.

Щодо економіки Росії СБ тепер прогнозує її зростання цього року на 1,6% замість очікуваного ще в червні зниження на 0,2%. Він також поліпшив на 0,1 в.п. оцінки зростання в 2024 і 2025 рр. - відповідно до 1,3% і 0,9%.

Поліпшення прогнозів для російської економіки пов'язане з підвищенням державних витрат на військові потреби та соціальні виплати, а також зі збереженням стійких обсягів споживання, йдеться в повідомленні СБ. У ньому зазначається, що в другому кварталі цього року темпи зростання в Росії збільшилися до 4,9% у річному обчисленні, що стало першим позитивним показником з початку повномасштабного вторгнення країни в Україну.

Світовий банк в огляді також звернув увагу на бурхливе зростання торгівлі з Росією країн Південного Кавказу та Центральної Азії, що супроводжувалося також, наприклад, більш ніж дворазовим зростанням імпорту з Німеччини. Зокрема, за сім місяців цього року експорт Вірменії збільшився на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а постачання в Росію зросли на 70%. Великою мірою це зростання було зумовлене десятикратним збільшенням реекспорту транспортного обладнання.

"Частка експорту автомобілів у загальному обсязі експорту Грузії збільшилася приблизно з 10% до вторгнення Росії в Україну до 32,9% за сім місяців 2023 року", - зазначає також СБ.