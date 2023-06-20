Кабмін дозволив тимчасові сміттєзвалища в умовах воєнного стану

Кабмін дозволив тимчасові сміттєзвалища в громадах, де велися або ведуться бойові дії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Новий порядок управління побутовими відходами в умовах воєнного стану уряд затвердив 19 червня.

Порядок передбачає облаштування тимчасових сміттєзвалищ з відповідними вимогами щодо екологічної, пожежної безпеки та охорони.

"Таким чином убезпечимо наші міста та села від захаращення сміттям", - заявив Шмигаль.

У документі також йдеться про алгоритм дій з твердими побутовими відходами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру.

Міністерство довкілля та природних ресурсів уточнило, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС вода розмила майже 4 000 тонн твердих побутових відходів з полігонів та стихійних сміттєзвалищ.

Через потрапляння у воду відходів та інших сторонніх предметів орієнтовні збитки довкіллю вже сягнули 28 млн грн.

"Коли вода спаде до минулого рівня, розпочнеться масштабне очищення населених пунктів. Визначений урядом алгоритм дій дозволить органам місцевої влади ефективно організувати цю роботу", - зазначив міністр Руслан Стрілець.

Порядок управління побутовими відходами в особливих умовах визначає, що:

→ на територіях, де обмежена можливість надання комунальної послуги з управління відходами, військові адміністрації організовуватимуть місця їх тимчасового зберігання (аналогічно тим, куди звозять сьогодні відходи руйнації);

→ там, де немає такої змоги, майданчики тимчасового зберігання відходів пропонують організовувати на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, територіях загального користування, підприємств, установ, організацій тощо;

→ на присадибних, дачних і садових ділянках відходи мають роздільно збиратися за видами та зберігатися до відновлення комунальної послуги або ухвалення окремих рішень військовими адміністраціями.

Усі сміттєві полігони в Україні треба закрити, заявляв міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Замість них мають з'явитися об'єкти управління відходами, такі як сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи. Міністр розраховує, що їхньому будівництву сприятиме новий закон про управління відходами, який запрацює в червні 2023 року.

Згідно з даними Міністерства розвитку громад і територій України, станом на 1 червня 2022 року лише в Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Чернігівській областях було знищено та пошкоджено 5% всіх наявних сміттєзбиральних автомобілів, 17% всіх біогазових установок, 9% сортувальних ліній. Прямі збитки сфери управління відходами становили $95,36 млн, орієнтовна вартість вивезення будівельного сміття/завалів становила $320,70 млн, а втрата прибутків підприємствами з утилізації сміття - $11,90 млн.