НБУ і Мінфін розкритикували рішення Ради про 30 000 грн військовим

Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів вважають, що ухвалена Верховною Радою поправка про відновлення доплат військовослужбовцям у тилу порушує зобов'язання уряду України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний заявив на пресбрифінгу.

"Реалізація цього рішення достатньо суттєво підважить у даному випадку домовленості, взяті у рамках меморандуму з МВФ", - сказав Пишний.

Він зауважив, що наразі відповідний закон не підписано і зараз "відбувається певний юридичний процес", пов'язаний з його ухваленням, який триватиме декілька тижнів.

"Так зване повернення виплат, це не про інтереси армії, це кроки які роблять нас більш вразливими... Ризик прийняття популістичних рішень, які є абсолютно не прорахованими, є надзвичайно високим", - заявив Марченко у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

З огляду на це він запропонував відновити дію 52-ї статті Бюджетного кодексу, яка встановлює порядок і процедури внесення змін до держбюджету.

"Під час війни ми не застосовуємо зараз цю статтю, вона призупинена. Але маємо її відновити, тому що ситуація з бюджетом повинна бути під контролем, щоб не створити ризики невиконання бюджету і, відповідно, ризики для програми (з МВФ, - ред.). Це дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету", - наголосив Марченко.

Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що на виконання цього рішення потрібно додатково знайти 154 млрд грн, у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.