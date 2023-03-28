Кабмін дозволив Міноборони продовжити дію чинних угод на харчі для ЗСУ

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 28 березня, дозволив Міністерству оборони продовжити дію чинних договорів на закупівлю харчування для Збройних Сил України на строк до 90 днів із відповідним збільшенням суми закупівлі.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено, що продовження строку дії державного контракту (договору) на закупівлю продуктів харчування та/або послуг з організації харчування, строку виконання зобов'язань по такому державному контракту (договору) на строк достатній для проведення нової закупівлі, але не довше як на 90 днів, з відповідним збільшенням обсягу відповідно до наявної потреби Збройних Сил України та суми державного контракту (договору) без збільшення ціни за одиницю кожного окремого продукту харчування та/або комплекту каталогу, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку", - написав Мельничук.

Відповідні зміни внесено зміни до постанови Кабміну N335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану" від 20 березня 2022 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Вже після цього Міноборони оголосило, що 20 лютого до восьми договорів було внесено зміни, які передбачають зменшення терміну дій угод, а також зниження вартості послуги з організації харчування та цін в каталозі продукції внаслідок зменшення термінів контрактів, що нібито позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики.

Оприлюднені ціни на продукти харчування у каталозі значно нижчі, ніж у опублікованих у січні журналістами матеріалах, які викликали скандал у Міноборони та відставку кількох високопосадовців міністерства. Наприклад, яйця курячі вищого сорту тапер закуповують по 8,76 за штуку. Водночас у Міноборони уточнили, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику, включно із приготуванням страв.