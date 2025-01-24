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Свириденко: Ми готові розглянути можливість продажу частки Укрнафти
09:53 24.01.2025 |
Україна готова розглядати продаж державного Sense Bank і приватизацію частки Укрнафти. Про це міністерка економіки Юлія Свириденко заявила в інтерв'ю Forbes Ukraine.
На цьогорічному економічному форумі в Давосі Україна представила конкретні проєкти, зазначила міністерка.
"Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки Укрнафти, яка вкрай потребує модернізації", - сказала Свириденко.
Щодо Укрнафти обговорення лише розпочалось, уточнила вона.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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