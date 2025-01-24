Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко: Ми готові розглянути можливість продажу частки Укрнафти

 

Україна готова розглядати продаж державного Sense Bank і приватизацію частки Укрнафти. Про це міністерка економіки Юлія Свириденко заявила в інтерв'ю Forbes Ukraine.

На цьогорічному економічному форумі в Давосі Україна представила конкретні проєкти, зазначила міністерка.

"Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки Укрнафти, яка вкрай потребує модернізації", - сказала Свириденко.

Щодо Укрнафти обговорення лише розпочалось, уточнила вона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6625  0,11 0,27 42,3455  0,07 0,17
EUR 43,4705  0,06 0,13 44,2905  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес