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У «Дії» відновили понад десять будівельних сервісів
11:37 24.01.2025 |
На порталі "Дія" відновили роботу 13 будівельних сервісів після масштабної кібератаки на держреєстри.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі "Дія" - актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе", - зазначив він.
Відтак, у "Дії" знову можна оформити повідомлення про початок підготовчих робіт, повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта, повідомлення про початок будівельних робіт СС1, заяву на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, видачу будівельного паспорта, декларацію про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта, анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію та інші.
За словами Федорова, будівельні послуги максимально автоматизовані - більшість даних підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично.
Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.
Окрім того, бізнес стикався з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації - не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.
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