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Ціни на нафту готуються до тижневого падіння через енергетичну політику Трампа
08:37 24.01.2025 |
Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю, але попрямували до тижневого падіння після того, як президент США Дональд Трамп оприлюднив масштабний план зі збільшення видобутку в США і зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту.
О 06:45 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 9 центів до $78,20 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 9 центів до $74,53.
За тиждень Brent подешевшала на 3,18%, а WTI - на 4,28%.
«Ціни на нафту знижувалися протягом усього цього тижня, оскільки інвестори урізали премії за військові ризики після припинення вогню в секторі Газа, готуючись до зміни енергетичної політики Трампа», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.
«Наразі Трамп поводиться непередбачувано, як і прогнозувалося, готуючи ціни на нафту до волатильності, орієнтованої на заголовки новин», - додала Сачдева.
Під час свого виступу в четвер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, Трамп заявив, що вимагатиме від Організації країн-експортерів нафти та її фактичного лідера, Саудівської Аравії, знизити вартість барелів нафти.
Він також сказав, що попросить Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет США до 1 трильйона доларів, порівняно з 600 мільярдами доларів, про які раніше повідомило державне інформаційне агентство Саудівської Аравії.
У понеділок Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці, скасувавши екологічні обмеження на енергетичну інфраструктуру в рамках масштабного плану з максимізації внутрішнього видобутку нафти і газу.
У середу він пообіцяв вдарити митами по Європейському Союзу і запровадити 25% мита проти Канади і Мексики, а також заявив, що його адміністрація розглядає можливість введення 10% штрафних мит проти Китаю.
Оскільки увага зміщується до можливих лютневих термінів введення нових мит, встановлених Трампом, на ринку, ймовірно, збережеться обережність, оскільки будь-які нові торгові обмеження матимуть негативні наслідки для глобального зростання, що потенційно може вплинути на перспективи попиту на нафту, вважає Єп Чжун Ронг, ринковий стратег IG.
Трейдери очікують, що ціни на нафту коливатимуться між 76,50 та 78 доларами за барель, додав Єп.
За словами Сачдеви з Phillip Nova, в той час як бугаєві каталізатори, такі як значне скорочення запасів нафти в США, забезпечують тимчасові позитивні коливання, загальний надлишок пропозиції на світовому ринку і несприятливі прогнози щодо попиту в Китаї продовжують тиснути на ф'ючерси на нафту.
За даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти в США минулого тижня досягли найнижчого рівня з березня 2022 року.
У звіті EIA говориться, що запаси нафти впали на 1 млн барелів до 411,7 млн барелів за тиждень до 17 січня, що стало дев'ятим поспіль щотижневим зниженням.
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