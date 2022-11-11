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Непрямі втрати у сільському господарстві України внаслідок війни перевищують $34 мільярди
18:12 11.11.2022 |
Непрямі втрати в сільському господарстві України через вторгнення рф cтаном на 15 вересня 2022 року сягнули $ 34,25 млрд.
Про це свідчать результати «Огляду непрямих втрат від війни в сільському господарстві України» ( .pdf , 1.81 Мб ), який підготували Центр досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) і Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Непрямі втрати враховують недоотриманий дохід від зменшення кількості виробленої продукції та зменшення внутрішніх цін, а також - додаткові витрати, які виробники змушені нести через війну.
Вказана сума в $ 34,25 млрд включає охоплює втрати через:
· порушення в логістиці та зниження цін на експортно-орієнтовані товари - $ 18,5 млрд (у середині вересня середньозважені внутрішні ціни на основні експортно-орієнтовані культури були на 60,7% нижче, ніж до вторгнення РФ);
· зниження виробництва с/г культур - $ 14,2 млрд (скорочення виробництва однорічних культур - соняшника, пшениці, кукурудзи, ячменю, та інших однорічних культур у 2022 календарному році, а також - озимих культур у 2023 календарному році);
· зменшення виробництва продукції тваринництва - $ 348,7 млн (розраховано скорочення виробництва у живій вазі, а також річне зменшення виробництва молока, яєць та продукції бджільництва - очікуваний спад на рівні 10%);
· збільшення витрат на виробництво - $ 862 млн (збільшення вартості добрив та пального);
· скорочення виробництва багаторічних культур - $ 322 млн.
У порівнянні з попереднім випуском Огляду за червень загальна сума таких втрат збільшилася на $ 10,8 млрд.
Це дослідження втрат базується на методі, який передбачає визначення базового сценарію: яким було б виробництво аграрної продукції в 2022-му році, без вторгнення військ РФ. Для виробництва однорічних сільськогосподарських культур були використані середні рівні виробництва за 2020-2021 роки. Для визначення зміни у обсягах виробництва по відношенню до базового сценарію - були використані дані Мінагрополітики та продовольства щодо зміни посівних (зібраних) площ та врожайності сільськогосподарських культур.
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