Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Непрямі втрати у сільському господарстві України внаслідок війни перевищують $34 мільярди

 

Непрямі втрати в сільському господарстві України через вторгнення рф cтаном на 15 вересня 2022 року сягнули $ 34,25 млрд.

Про це свідчать результати «Огляду непрямих втрат від війни в сільському господарстві України» ( .pdf , 1.81 Мб ), який підготували Центр досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) і Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Непрямі втрати враховують недоотриманий дохід від зменшення кількості виробленої продукції та зменшення внутрішніх цін, а також - додаткові витрати, які виробники змушені нести через війну.

Вказана сума в $ 34,25 млрд включає охоплює втрати через:

· порушення в логістиці та зниження цін на експортно-орієнтовані товари - $ 18,5 млрд (у середині вересня середньозважені внутрішні ціни на основні експортно-орієнтовані культури були на 60,7% нижче, ніж до вторгнення РФ);

· зниження виробництва с/г культур - $ 14,2 млрд (скорочення виробництва однорічних культур - соняшника, пшениці, кукурудзи, ячменю, та інших однорічних культур у 2022 календарному році, а також - озимих культур у 2023 календарному році);

· зменшення виробництва продукції тваринництва - $ 348,7 млн (розраховано скорочення виробництва у живій вазі, а також річне зменшення виробництва молока, яєць та продукції бджільництва - очікуваний спад на рівні 10%);

· збільшення витрат на виробництво - $ 862 млн (збільшення вартості добрив та пального);

· скорочення виробництва багаторічних культур - $ 322 млн.

У порівнянні з попереднім випуском Огляду за червень загальна сума таких втрат збільшилася на $ 10,8 млрд.

Це дослідження втрат базується на методі, який передбачає визначення базового сценарію: яким було б виробництво аграрної продукції в 2022-му році, без вторгнення військ РФ. Для виробництва однорічних сільськогосподарських культур були використані середні рівні виробництва за 2020-2021 роки. Для визначення зміни у обсягах виробництва по відношенню до базового сценарію - були використані дані Мінагрополітики та продовольства щодо зміни посівних (зібраних) площ та врожайності сільськогосподарських культур.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7022
  1,3201
 3,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7125  0,04 0,09 40,6054  0,04 0,09
EUR 39,3946  0,29 0,73 40,6321  0,35 0,87

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9343  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес