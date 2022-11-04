G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

"Велика сімка" (G7) створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру, заявили міністри закордонних справ G7 за підсумками зустрічі у Мюнстері.

"Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародну конференцію 13 грудня в Парижі, спрямовану на підтримку громадянської стійкості України, організовану Францією та Україною. Ми також вітаємо підсумки Міжнародної конференції експертів, що відбулася 25 жовтня в Берліні, і, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок у відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - йдеться у заяві глав МЗС країн G7 у п'ятницю.

Міністри запевнили, що твердо стоятимуть на боці України стільки, скільки потрібно.

Глави МЗС знову закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України та вивести усі свої війська та військову техніку.

"Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема її напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергетики та водопостачання, на всій території України з використанням ракет та іранських безпілотників та інструкторів. Цими атаками Росія намагається тероризувати мирне населення. Невибіркові напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури є воєнними злочинами, і ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за них та злочини проти людяності", - зазначається у заяві.

Міністри країн G7 попередили, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї зустріне серйозні наслідки.

"Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу". Інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили безпідставність цих звинувачень, і ми дякуємо Україні за її прозорість", - зазначили вони.

Крім того, глави МЗС засудили захоплення і мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції України, викрадення і жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Вони підтримали зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки.

"Ми продовжуватимемо покладати економічні втрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку агресивній війні Москви, як це вже зробили деякі з нас щодо надання Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Росії", - йдеться у заяві.

Міністри країн "Великої сімки" повторили заклик до білоруської влади припинити надавати можливості для агресивної війни Росії, зокрема дозволяти російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну.

"Якщо білоруська влада більш прямо залучить Білорусь до війни Росії, G7 покладе на режим непосильні додаткові витрати", - наголосили міністри.

Вони підтвердили непохитну рішучість продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, оборонну, політичну, технічну та юридичну підтримку, яка потрібна Україні для полегшення страждань її народу та захисту її суверенітету й територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Міністри вітали мужність і стійкість українського народу перед неспровокованою агресією Росії, і запевнили, що сповнені рішучості допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими.

"Нагадуючи про заяву лідерів G7 від 11 жовтня, ми вітаємо готовність президента Зеленського до справедливого миру, що ґрунтується на повазі територіальної цілісності, суверенітету України та її законного права на захист від агресії. Заклики Росії до переговорів не викликають довіри, доки вона продовжує ескалацію війни та випускає нові погрози та дезінформацію", - наголошується у заяві.