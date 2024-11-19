Зеленський анонсував створення Міністерства об’єднання України

В Україні планують створити Міністерство об'єднання України. Кандидатуру очільника відомства мають представити до кінця року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час презентації Плану стійкості України. Головні тези з виступу оприлюднив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Сам план, що презентував президент містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

Також буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра.

Крім того, буде запроваджена посада Військового омбудсмена та Технологічна ставка.

Загалом весь план з додатками буде представлений лише у грудні.

Наприкінці жовтня під час засідання Ставки Зеленський доручив підготувати внутрішній план посилення України. Він стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

Бізнесу також запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України. Його координацію веде міністерка економіки Юлія Свириденко.