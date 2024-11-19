НКРЕКП перенесла питання про прайс-кепи на ринку е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла питання про встановлення граничних цін на ринку е/е.

Відповідне рішення ухвалено на онлайн засіданні енергорегулятора у вівторок, що транслюється онлайн,передає кореспондент "Енергореформи".

"У зв'язку з масованою атакою РФ на енергосистему і необхідністю додаткового дослідження цін на е/е на суміжних ринках пропозицію перенести це питання", - зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

НКРЕКП планувала на засіданні залишити на чинному рівні граничні ціни на електроенергію на спотових ринках, закріплених згідно з постановою №949 від 20 травня 2024 року.

Як пояснюється в обґрунтуванні проєкту постанови, проєкт рішення розроблено на основі прогнозу з урахуванням форвардних контрактів та очікуваного сезонного зниження цін на європейських ринках для недопущення зростання роздрібних цін на е/е для споживачів.

Таким чином, максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку становили б з 00:00 до 7:00, з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 9 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на балансувальному ринку становили б з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.

Планувалося, що постанова набуде чинності з 30 листопада.