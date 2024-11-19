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АНАЛІТИКА

Нафта пішла в мінус, Brent на рівні $73 за барель

 

Ціни на нафту знижуються вдень у вівторок, інвестори оцінюють перспективи попиту і пропозиції.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:12 EET становить $73,03 за барель, що на $0,27 (0,37%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,33 (0,48%), до $68,84 за барель.

Норвезька Equinor після проблем з енергопостачанням частково відновила видобуток на найбільшому в Західній Європі нафтовому родовищі Johan Sverdrup, пише Trading Economics.

Тиск на котирування також чинять сигнали слабкого попиту з боку Китаю і прогноз надлишку нафти на світовому ринку наступного року від Міжнародного енергетичного агентства. Ризики щодо пропозиції посиляться, якщо країни ОПЕК+ вирішать не продовжувати обмеження на видобуток.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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