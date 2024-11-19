Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта пішла в мінус, Brent на рівні $73 за барель
14:09 19.11.2024 |
Ціни на нафту знижуються вдень у вівторок, інвестори оцінюють перспективи попиту і пропозиції.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:12 EET становить $73,03 за барель, що на $0,27 (0,37%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,33 (0,48%), до $68,84 за барель.
Норвезька Equinor після проблем з енергопостачанням частково відновила видобуток на найбільшому в Західній Європі нафтовому родовищі Johan Sverdrup, пише Trading Economics.
Тиск на котирування також чинять сигнали слабкого попиту з боку Китаю і прогноз надлишку нафти на світовому ринку наступного року від Міжнародного енергетичного агентства. Ризики щодо пропозиції посиляться, якщо країни ОПЕК+ вирішать не продовжувати обмеження на видобуток.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
|Рада ухвалила в другому читанні та в цілому держбюджет-2025 - Шмигаль
|ЗСУ вперше завдали удару 6 ракетами ATACMS по Брянській області – Міноборони рф
|Зеленський розкрив масштаби виробництва Україною боєприпасів: 2,5 млн з початку року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укрнафта» покупает 51% сети АЗС Shell в Украине
|Данія виділить 1 млрд данських крон на оборонну промисловість України
|Простій первинних потужностей на НПЗ рф у листопаді зріс на 34%
|ЕКА за десять місяців підтримало український експорт на ₴6,6 мільярда
|З яким бюджетом житиме Україна у 2025-му: остаточний варіант
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
Бізнес
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos
|Google запустить «адреси-одноразки» для конфіденційності основної електронної пошти і захисту від спаму
|США виділяє субсидію виробнику чипів TSMC на 6,6 мільярда доларів перед поверненням Трампа
|Ford скорочує виробництво нових електромобілів у Німеччині через низький попит
|Через Трампа люди тікають із Twitter/X: кількість користувачів соцмережі Bluesky стрімко зростає
|Міжнародна Рада фінстабільності: ШІ може становити загрозу для фінансових ринків